Rojas Vade: Revelan diagnóstico de enfermedades que padece el constituyente

A casi dos semanas de que Rodrigo Rojas Vade tuviera que confesar que no padece cáncer, al fin se sabe cuál es el verdadero diagnóstico del convencional. En conversación con La Red, el abogado Tomás Ramírez dio a conocer la verdad, acompañado de documentos que respaldan la situación de salud del constituyente.

Mientras las redes sociales especularon de que podía tratarse de VIH, el diagnóstico real de Rojas Vade sería en realidad sífilis y una serie de complicaciones de salud a raíz de eso. Cabe recordar que, según lo expuesto por el mismo convencional, la razón para no revelar esto sería el estigma social que rodea la enfermedad. Su defensa reforzó eso, diciendo que es “una enfermedad de la que no se sabe mucho”.

El abogado además detallo que, a lo largo de los años, Rojas Vade ha tenido diversas enfermedades, incluyendo enfermedad de Behcet (que genera inflamación de los vasos sanguíneos) y púrpura trombocitopénica ideopática (que provoca que el sistema inmune destruya las plaquetas). Serían estos diagnósticos lo que hubieran generado su necesidad de tratamiento y, por lo tanto, las deudas que dice haber adquirido.

“Hoy día tiene identificadas a lo menos dos enfermedades“, señaló Ramírez en Mentiras Verdaderas. Antes de mostrar los documentos, el abogado destacó que es algo que “no se debería hacer. No debería uno tener que estar en la posición de tener que exhibirse. Pero él reconoce que el error fue tan grande, que el efecto es tan grave que no tiene otra alternativa que mostrarle a aquellas personas que lo están pasando muy mal con esto”.

En marzo del 2013 se le hubiera dado su primer diagnóstico, de sífilis, y luego comenzó a generar nuevos síntomas, que lo llevaron a la urgencia en reiteradas veces. Dentro de los distintos padecimientos se encuentran cefaleas, apendicitis y “vómito permanente y cíclico”.

Según lo que especifica el abogado, ahora un equipo médico tendrá que evaluar si efectivamente todo está conectado, porque hasta este momento, solo se trata de una suposición y no está confirmado que se relacionen.