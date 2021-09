Elsa Labraña se refiere al engaño de Rojas Vade: “Responde a un sistema capitalista”

Las reacciones por la situación del constituyente Rodrigo Rojas Vade continúan. Este miércoles, la convencional Elsa Labraña también dio su opinión, asegurando que no lo defiende, pero que lo que hizo es un síntoma que “responde a un sistema capitalista”

Luego de que Rojas Vade tuviera que confesar que no padece de cáncer como había afirmado desde un inicio, la Convención se ha visto sumergida en la controversia que provocó. Diversas personalidades, de todo el espectro político, han expresado desde su más profundo rechazo, hasta muestras de empatía. Desde la ex Lista del Pueblo, tampoco han faltado las declaraciones. El día de hoy, la constituyente Elsa Labraña respondió preguntas al respecto fuera del ex Congreso.

“Yo no estoy justificando a Rodrigo. Lo que hizo fue terrible, malo e incluso perverso“, señaló, agregando que “el tema es que no es algo ajeno a muchas personas que están en una situación similar y que en este momento necesitan bingos, rifas, completadas para poder vivir en este sistema”.

“Estuve reflexionando bastante el tema, como todo el país obviamente, y llegué a que Rodrigo tiene un síntoma, pero no propio de él. Es un síntoma de este sistema que no cubre el tema salud, que no tenemos seguridad social“, argumentó. De acuerdo a Labraña, nuestro sistema de seguridad social está “entregado a los privados” y las personas en las circunstancias como en las que Vade dijo estar deben recurrir al mercado privado a través de bingos, rifas y la caridad en general.

Reafirmó que en ningún sentido lo justifica, “que él tenga cáncer o cualquier otra enfermedad no le quita responsabilidad frente a lo que hizo”. Aún así, sostuvo que “él también responde a un sistema capitalista que entrega nuestra seguridad social, nuestra salud al mercado”.

Desde el punto de vista de Labraña, “mientras este sistema no cambie, van a haber muchos Rodrigo Rojas. Van a haber muchas personas que en este momento, estén teniendo el mismo síntoma”.

“Esta situación de institucionalizar la caridad está tan impregnada que tenemos situaciones mucho más profundas que tienen que ver con 24 horas de amor [la Teletón], por ejemplo, y que tienen la misma lógica“, declaró.