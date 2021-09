Convención Constituyente: Tania Madriaga no asumirá vicepresidencia a la que renunció Rojas Vade

Las repercusiones del caso de Rodrigo Rojas Vade siguen en la Convención. Luego de que el convencional tuviera que admitir que no tenía cáncer y renunciara a la vicepresidencia del órgano, esa vacancia aún no se llena. A pesar de que se había anunciado que Tania Madriaga, que también fue electa por la Lista del Pueblo, asumiría el rol, este miércoles se anunció que no sería así.

Madriaga comunicó la situación a través de una declaración en sus redes sociales, donde hizo una reflexión respecto a distintos problemas, como “los errores e incapacidad política y organizativa de la Lista del Pueblo“. También se refirió a las razones por las que la organización ‘triunfara’, diciendo que fue resultado de “una disputa política donde también operaron fuerzas opositoras, con maniobras como la de no permitir que existan listas de independientes o el fraude de las firmas de un candidato”.

“Esta crisis se profundizó gravemente después con la situación de Rodrigo Rojas, y las severas consecuencias que implicó para el espacio de articulación de constituyentes”, contó. Sobre la mentira del ahora ex vicepresidente del espacio, lo criticó como un error y aseguró que apoyó su renuncia a la mesa, “en pro de la probidad y estabilidad que la instancia requiere, esperando que pronto pueda entregar mayores explicaciones para que de esta forma se inicie un proceso de reparación tanto en términos personales como también a nivel público”.

Sobre la vacancia de la vicepresidencia

Hasta el momento, Tania Madriaga no había querido referirse al tema en la prensa, hasta confirmar “que el procedimiento que se había decidido adoptar se encontraba formalizado”. Sin embargo, su nombre hizo noticia de todas formas y ya se había asumido que ella sería la nueva vicepresidencia.

Cuenta que “pese a haber manejado mi nombre en los medios, la mesa directiva retrocede a requerimiento de un grupo de convencionales que solicitó revisar el procedimiento, cuestionando la interpretación que la mesa hacía de mi calidad de subrogante, esto pese a que originalmente me habían patrocinado para ello“. Ante eso, la mesa le informó lo sucedido, agregando que se evalúa “la alternativa de dejar sin efecto el nombramiento hasta la aprobación del reglamento definitivo”.

El hecho, según Madriaga, se dio porque el grupo de constituyentes que originalmente la patrocinaban, diciendo dejar el cupo vacante “argumentando la incapacidad del espacio para sostener en este momento de crisis una representación, dada la exposición y el acoso político y mediático al que hemos estado expuestos”.

“Esta decisión constituye a mi juicio un error político serio, que finalmente aporta al mismo resultado que esta crisis ha ido consolidando: la exclusión de la opción popular extrapartidaria como expresión de la Revuelta en el proceso constituyente”, declaró.

Por el momento, no se han dado más comunicados respecto a qué pasará con el puesto vacante.