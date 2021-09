Vacunas en niños: Por qué se demoran más en ser autorizadas

Chile dio un nuevo paso en la batalla contra el Coronavirus. El ISP autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Sinovac para empezar a inmunizar a menores entre 6 y 12 años, primera inyección que es aprobada para estos rangos de edad en Chile. Considerando que en las últimas semanas un 8,5% de los nuevos casos de COVID-19 han sido menores de 15 años, es clave que se empiecen a aplicar las vacunas en niños.

Ahora, quizás la pregunta entre varios sea ¿Por qué recién se pone el ojo en la inmunización de menores? ¿Por qué se demora más en autorizar inyecciones para niños y adolescentes que para adultos? Como siempre, la ciencia tiene la respuesta.

En el caso del COVID-19, la razón tiene varios factores. Por un lado está la diferencia biológica entre niños y adultos, o como lo ilustró Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud en EEUU:

“Es una situación difícil porque los niños menores de 12 años no son sólo pequeños seres humanos en miniatura. Tienen diferencias en su metabolismo, su sistema inmunitario, así que, por ejemplo, la pregunta: ¿Cuál es la dosis que hay que dar? ¿Le das la misma dosis a un niño de 6 años que a alguien de 30? “.

Por otro lado, cuando el coronavirus llegó a nuestras vidas, era más común que afectara gravemente a los adultos mayores. Por eso mismo, los ensayos clínicos de las dosis se enfocaron primero en grupos etarios más avanzados. Como lo explicó la infectóloga Liliana Vásquez a Infobae:

“Los casos graves de COVID-19 en 2020 se registraban más en adultos mayores y personas con comorbilidades. Por eso, las niñas y los niños no fueron incluidos inicialmente en los ensayos clínicos para contar con las vacunas. Pero en esta segunda etapa de la pandemia, los casos de COVID-19 se registran en las personas no vacunadas. Dentro de esta población no vacunada, están los niños”.

Nada de esto significa que las vacunas en niños sean inseguras. Todo lo contrario: Se han probado más que cualquier otra para asegurar su eficacia. Chile se suma a países como China y los Emiratos Árabes en iniciar este proceso, luego de que Sinovac completara sus ensayos clínicos 1 y 2 para niños. Mientras tanto, se espera que durante septiembre la vacuna Sputnik V también entregue datos de la efectividad de su dosis en menores.

Cada vez queda más claro la importancia de vacunar a la mayoría de la población. Con la inclusión de los niños en el proceso, Chile queda mejor parado que nunca para enfrentar al COVID-19. Buena noticia.