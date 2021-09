Miembro de banda ‘Los Fantasmas’ que juntó firmas para Ancalao: “Busqué a un notario que se iba a saltar las reglas, no uno muerto”

A una semana de que la candidatura presidencial de Diego Ancalao fuera rechazada por firmas ante un notario fallecido, uno de los involucrados rompió el silencio. Wladimir Rojas, integrante de ‘Los Fantasmas’ que habría sido contratado para “agilizar” los patrocinios habló, asegurando que su participación fue “un favor”, no recibió pago e iba con la predisposición a saltarse las reglas.

“Uno siempre conoce a la gente que se salta las reglas y el notario que supuestamente yo busqué era un notario que se iba a saltar las reglas, pero que en rigor debiera existir, no uno muerto“, declaró en conversación con T13. “Yo no tenía idea que el supuesto notario no existía, porque si yo llego a saber no me meto en esta cuestión“, agregó.

Rojas indica que se acercaron a él preguntando si conocía un notario y que él recurrió a un “conocido” del lugar donde estaba, que conocía uno “que es certero”. Él aseguró que se trataba de un “intermediario. No conocí jamás a notario alguno. Yo conocí al intermediario el mismo día que conocí a esa gente, me refiero a la tal Denisse y al Ancalao”. Afirmó además que “ellos hicieron el trato con el intermediario“.

El supuesto pago

Ancalao aseguró en su querella que había pagado 3 millones de pesos a Wladimir Rojas, sin embargo, él negó esa afirmación. “Nunca recibí un peso del señor Ancalao”, sostuvo. Antes de eso, Rojas dice que sabía de la existencia de Ancalao porque le habían pedido su firma, “y por hacerle un favor a la hermana de mi hija lo hice, pero conocimiento del individuo no tenía”. “Por ayudarla porque ella como que estaba entusiasmada, la tenían cuenteada, como que eran la salvación de Chile. Para suerte de Chile se cruzaron con un fantasma y le salió todo para atrás porque son fuleros”, aseveró.

Al integrante de ‘Los Fantasmas’ le prometieron grandes sumas de dinero, como él mismo reconoce, pero afirmó nunca haberlas recibido. “Nada, nada, con ellos nada. La persona que me dio el contacto sí, consiguió una comisión del intermediario, pero eso yo preferiría no hablar porque eso va a ser parte de la investigación”, señaló.

Sobre la responsabilidad de Ancalao, Rojas afirmó que él estaba consciente de lo que estaba haciendo y que “él se muestra como una blanca paloma y se está aprovechando de que se encontró con un desgraciado que tiene antecedentes, y dijo… ah, este la lleva”.