Cuarto retiro: qué pasará con el polémico proyecto que discute el Congreso

Esta semana se viven momentos claves para el proyecto fusionado del Cuarto Retiro del 10% y el del 100% de los fondos previsionales. El miércoles 1 de septiembre la Comisión de Constitución votará en general el proyecto y comenzará la discusión en particular. Aunque la aprobación en la Comisión no parece ser difícil de lograr, de ahí las cosas se pondrían cuesta arriba.

Según informa Radio Biobío, los mismos parlamentarios impulsores del proyecto reconocen que de ahí, la discusión “se pone difícil”. Marcos Ilabaca (PS) es uno de ellos, afirmando que “nunca antes este proyecto ha recibido tantos obstáculos como el que hoy día presenta”. Distintos factores, como el rechazo del gobierno y las opiniones de economistas convierten a la situación en una “compleja”.

Falta de votos

Si bien para el Tercer Retiro sí existió apoyo desde el oficialismo, este es un escenario que no está asegurado de repetirse. En ese momento, Renovación Nacional tuvo 24 votos a favor del proyecto, pero no hay señales de que eso vaya a repetirse y, por el contrario, todo indica que no están las condiciones.

Sumado a eso, hay sectores de la misma oposición que no parecen estar convencidos de aprobar el proyecto. Ese es el caso de Vlado Mirosevic (PL) que en entrevista en ‘Doble Opuesto’ aseguró que se declara “en reflexión. No doy por obvio aprobar el proyecto”. Si esas dudas están presentes en más parlamentarios del sector opositor, podría dificultar aún más la situación.

Esta semana es fundamental para saber qué pasará con el cuarto retiro, aunque el panorama no se ve muy alentador para el proyecto. En caso de aprobarse en la Cámara Baja después de una eventual aprobación en la Comisión, algo que de por sí ya se ve difícil, senadores de Chile Vamos ya comunicaron su intención de rechazar en bloque en el Senado.