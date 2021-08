Vlado Mirosevic sobre el proyecto de cuarto retiro de las AFP: “Yo me declaro en reflexión”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oVLi0oqINC","duration":"00:16:51","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/78e4b779eabba8164b3cbd671eec41e3.mp4"}]}

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, se refirió al toque de queda, el posible cuarto retiro y el escenario electoral en ‘Doble Opuesto’.

En relación a la modificación al horario del toque de queda, el diputado expresó que “este es un instrumento muy excepcional. La Constitución otorga esta facultad al presidente en casos muy excepcionales y luego tiene que pedir autorización al Congreso“. En esa línea, fue enfático en que “una herramienta como esta puede ser contraria a la propia democracia y a las libertades más básicas (…) En este caso, mirando las cifras sanitarias, no hay ninguna justificación democrática para que el toque de queda continue“.

“Nos tocó aprobar un par de meses atrás la extensión del Estado de Excepción, justo cuando llegó la variante Delta y ese fue un incentivo para aprobar“, contó. Si bien reconoció que el Estado de Excepción tiene cosas positivas, enfatizó que el toque de queda no es una de ellas y que en su momento se lo hicieron ver al presidente. “Yo no me explico porqué el gobierno es tan poco celoso con las libertades. Un gobierno debiese limitarse a sí mismo y si no lo hace, tendrá que hacerlo el Congreso“, declaró.

En cuanto a una posible extensión del Estado de Excepción, señaló que “si el gobierno no quita el toque de queda, yo no estoy en condiciones de votar a favor“. Reconoció que existe un problema con eso, porque el gobierno hace un “chantaje” con las otras medidas, para mantener la restricción nocturna.

Cuarto retiro

Mirosevic se refirió también al proyecto de cuarto retiro, sosteniendo que la comisión debe “observar cuáles son los datos. A estas alturas del partido, fuera de los efectos que está teniendo en la inflación, también hay que observar quiénes son los que podrían retirar“. Señaló la importancia de que la instancia emita un informe con el panorama, pero mientras no los tenga se declara en “duda”.

“Me declaro en reflexión. No doy por obvio aprobar el proyecto. Quiero entender los números, quiero entender bien cuáles son las consecuencias de este proyecto y, bueno, lo veremos“, indicó. Aseguró que no le teme a ser “un voto impopular” en caso de rechazar. “He empujado causas impopulares varias veces, no tengo un problema con eso“, afirmó.

Escenario político electoral

El diputado se refirió a la próxima elección presidencial, donde su partido apoyará a la candidata demócrata cristiana, Yasna Provoste.

Comentó sobre su salida del Frente Amplio, que “corresponde a que teníamos serias dudas respecto a que Jadue fuera el candidato del Frente Amplio. Gabriel Boric no era candidato presidencial, todo indicaba que Daniel Jadue iba a ser el candidato“. También agregó que no creían que la oposición se tuviera que dividir en distintas listas.

“[En ese momento] Apoyamos la candidatura de Pablo Vidal, que estuvo poco tiempo y apoyó finalmente la candidatura de Paula Narváez“, relató. “Paula perdió la primaria y creo que cuando uno, participa de una primaria, tiene que honrar la palabra y esa es la razón por la cual hoy Yasna Provoste, quien ganó, es nuestra candidata“.

Indicó que esto no se trata solo de disciplina partidaria. Resaltó que, si bien tiene una amistad con Gabriel Boric, esto “se trata de un mínimo de decencia política. Si uno va a una primaria y pierde, lo lógico es apoyar a la candidata que gana. No podría ser de otra manera“.

Sobre Provoste, Mirosevic expresó que “es una mujer progresista y creo que es una buena candidata, además de que es la única candidata mujer en la papeleta“. Aseguró que espera que “quiebre con un proyecto antiguo y construya un proyecto nuevo“.