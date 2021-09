Ancalao contrató a miembro de banda delictual para “agilizar” su recolección de firmas

Diego Ancalao, ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, interpuso una querella por estafa y falsificación del instrumento público, contra un hombre a quien contrató para “agilizar” la recolección de firmas, que fueron presentadas con firma y timbre de un notario que falleció. Esta persona resultó ser un integrante de la banda delictual ‘Los Fantasmas’, y ya tenía antecedentes criminales.

Cuando el Servel rechazó la candidatura de Ancalao, junto con la de Gino Lorenzini, el ex abanderado de la Lista del Pueblo aseguró haberse enterado por la prensa y no saber cómo había ocurrido la irregularidad, indicando incluso que no se había podido contactar con los eventuales responsables.

La querella, según informa The Clinic, se identifica como presunto autor del delito a Wladimir Iván Rojas Fernández, que fue contratado en la campaña como “gestor remunerado”. Su función era la de recolectar firmas mediante firmas notariales presenciales.

“Este sujeto, afirmó trabajar con un notario y que por tal razón podría agilizar el trámite para la recolección de firmas. Por dicha gestión cobró la suma de $3.000.000, tres millones de pesos, que le fuese enterada en efectivo sin otorgar recibo ni boleta de honorarios”, consigna la querella.

Ancalao y Rojas se conocían desde julio. El último es el padrastro de la pareja de un colaborador voluntario y amigo del ex candidato.

Conexión con la banda ‘Los Fantasmas’

Wladimir Rojas Fernández no enfrenta por primera vez a la justicia. Según expone el texto de The Clinic, Rojas aparece en una lista de integrantes de la banda delictual ‘Los Fantasmas’. Carabineros capturó en 2019 a los miembros, todos con antecedentes penales. En ese momento, ‘El Wladi’ como también era conocido, fue condenado a 724 días de presidio por ser cómplice de un robo con intimidación y autor de asociación ilícita, robo por sorpresa y hurto simple.

Rojas fue dejado en libertad recién el pasado 7 de julio, después de cumplir con 820 días de prisión preventiva.