Boric responde a cuestionamientos del equipo de Sichel: “No soy yo el que ha cambiado de partido 3 veces”

Este lunes la vocera del comando de Sebastián Sichel, Katherine Martorell, se refirió a distintos hechos de la contingencia política en un punto de prensa. Dentro de sus dichos, destacó un duro emplazamiento hacia Gabriel Boric, por una supuesta falta de convicciones. El candidato de Apruebo Dignidad respondió durante la tarde, llamando a Martorell a que “revise un poquito hacia adentro”.

La crítica de Martorell fue por dichos de Boric en relación a la candidatura de Diego Ancalao, luego de que esta fuera rechazada por presentar más de 20 mil firmas validadas ante un notario fallecido. Cuando fue consultado, el candidato frenteamplista respondió que “algo falló, pero no soy quien para juzgar”.

“Es esencial que un candidato a la presidencia tenga convicciones, sean populares o no, y que las podamos conocer”, sostuvo la vocera, agregando que “no puede ser que el candidato Boric no sepa o no tenga opinión respecto a lo que ocurrió con Ancalao“.

“Los chilenos tenemos derecho a saber cuáles son las opiniones y las convicciones que tiene alguien que pretende liderar nuestro país. El no tenerlas, demuestra claramente la inmadurez que tiene el candidato Boric para enfrentar la presidencia“, declaró.

La respuesta de Boric

Al ser consultado al respecto, el diputado respondió que “hemos demostrado como generación tener convicciones súper claras. Hemos luchado desde hace mucho tiempo por recuperar los derechos sociales en Chile, nos hemos mantenido de una sola línea“.

“No soy yo el que ha cambiado de partido 3 veces y que de hablar en contra del conservadurismo de Piñera a ser uno de sus ministros, celebrar un bono de 65 mil pesos y cuestionar por ejemplo la importancia de los Derechos Humanos”, indicó, haciendo referencia a la trayectoria política de Sebastián Sichel. Además, llamó a Martorell a que “mejor revise un poquito hacia adentro“.