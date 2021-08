Bachelet advierte a los talibanes que la ‘línea roja’ va a ser el trato hacia mujeres y niñas

Lo que sucede en Afganistán no ha sido irrelevante para nadie, en particular, cuando se trata de los derechos de las mujeres. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, no quedó indiferente a lo que está pasando y durante este martes declaró que la forma en la que traten a las mujeres y niñas es una “línea roja”.

“El rápido avance de los talibanes ha causado miedo, del regreso a patrones pasados de violaciones a los derechos humanos y ha despertado desesperación entre los afganos”, comienza Bachelet, de acuerdo al video difundido en las redes sociales de UN Human Rights. “Hay temor por las mujeres, por periodistas y por la nueva generación de líderes sociales que han emergido en los últimos años“, agrega.

“Los talibanes prometieron respetar y proteger los derechos humanos. Sus voceros hicieron un compromiso específico de respetar los derechos de las mujeres para trabajar y de las niñas de poder ir al colegio, de acuerdo a su interpretación de la Ley Islámica”, continúa. La ex mandataria llamó a los Estados a dar asilo a refugiados afganos y a usar sus influencias para presionar por el respeto a los derechos humanos en Afganistán.

Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alta Comisionada estableció que “una línea roja fundamental será la forma en que los talibanes traten a las mujeres y a las niñas“. Sumó que deben respetar “sus derechos a la libertad, libertad de movimiento, de la educación, la expresión personal y el empleo”. Todo lo anterior debería ser respetado “conforme a las normas internacionales en materia de derechos humanos“.

🇦🇫 #Afghanistan: A return to past practices by the Taliban will not find acceptance in the int’l community – neither now, nor in the future. The Afghan people have come too far for such an outcome to ever be tolerable – @mbachelet tells @UN_HRC #SS31.

👉 https://t.co/e7Ww8roowk pic.twitter.com/gF6ulwbKFa

— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 24, 2021