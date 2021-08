Afganistán en crisis: ¿Qué está pasando en Kabul?

La semana pasada, el avance de los talibanes en Afganistán fue uno de los mayores temas. En pocos días, el grupo armado se tomó diversas ciudades, para el domingo llegar a Kabul y tomarse el palacio de gobierno.

Hace casi 20 años, las tropas estadounidenses expulsaron a los talibanes del poder, pero ahora que las tropas se retiraron, el camino quedó una vez más abierto para el regreso de los combatientes. Si bien las fuerzas de seguridad afganas están bien equipadas, pusieron poca resistencia después de la retirada de los estadounidenses.

El domingo, el avance talibán se dio por victorioso para ellos cuando el presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país y abandonó el palacio de gobierno. El hecho de que este grupo insurgente haya vuelto tan rápido al control después de la retirada americana de Afganistán deja muchas preguntas, pero este conflicto tiene más de dos décadas de antigüedad y son muchos los puntos que aclarar.

Ex combatientes de la resistencia afgana, conocidos también como muyahidines. Lucharon contra “las fuerzas invasoras” en más de una oportunidad, con el objetivo de imponer su interpretación de la ley islámica en el país y eliminar las influencias extranjeras. Capturaron Kabul en 1996 y establecieron reglas estrictas, en particular para las mujeres: tenían prohibido trabajar o estudiar, no podían salir solas de su casa y tenían que estar en todo momento cubiertas de pies a cabeza. Además, prohibieron cualquier tipo de demostración culturas extranjera o no islámica, como la televisión, la música y celebraciones.

Su conflicto con Estados Unidos particularmente se da después del 11 de septiembre de 2001, cuando fue el ataque a las torres gemelas. El atentando tenía un vínculo fuerte con los talibanes, al ser orquestado por Osama bin Laden, que operaba desde el interior de Afganistán bajo el poder de los mismos. Eso gatilló la llegada de las tropas estadounidenses a tierras afganas, con el objetivo de erradicar a Al Qaeda y que dejaran de utilizar el país como base de operaciones para sus actos terroristas. Desde entonces, Estados Unidos no abandonó Afganistán hasta hace semanas atrás.

En las dos décadas que estuvieron fuera del poder, los talibanes no dejaron de librar su lucha armada contra las fuerzas estadounidenses y el gobierno afgano, apoyados por ellos. Por eso, no fue sorpresivo que, una vez que las tropas americanas dejaran el lugar, comenzaran las avanzadas por intentar recuperar el control.

En 2017, los talibanes enviaron una carta pública a los mandatarios estadounidenses. En ese momento, le pedían al recién electo Donald Trump que retirara sus tropas de Afganistán. La misiva abrió la puerta a negociaciones, que llevó a que en 2020 se firmara un acuerdo de paz.

Estados Unidos aceptó retirar las tropas y liberar prisioneros talibanes, mientras que ellos acordaron tomar medidas para evitar que cualquier grupo utilice Afganistán para amenazar la seguridad de Estados Unidos. Pero eso no trajo la paz.

Los talibanes aumentaron su control de franjas importantes del país y comenzaron a tomar el poder en centros urbanos. Las intenciones de “paz” se vieron completamente opacadas.

Sohail Shaheen, el portavoz de los talibanes, aseguró que ahora son diferentes al pasado. Dice que buscan un proceso de paz, un gobierno inclusivo y están dispuestos a mantener algunos de los derechos que se alcanzaron para las mujeres en las últimas décadas, como estudiar. También aseguró que periodistas, organizaciones sin fines de lucro y diplomáticos van a poder seguir operando en el país, afirmando que “ese es nuevo compromiso: proporcionar un entorno seguro y que puedan llevar a cabo sus actividades para el pueblo de Afganistán“.

A pesar de las declaraciones, la preocupación es evidente. Antonio Guterres, secretario de las Naciones Unidas, aseguró que cientos de miles de personas tuvieron que huir. Se reportan ya violaciones graves de derechos humanos. Hay quienes creen que este regreso de los talibanes será igual que su última toma de control hace dos décadas.

Conflict in Afghanistan is forcing hundreds of thousands to flee amid reports of serious human rights violations.

All abuses must stop.

International humanitarian law and human rights, especially the hard-won gains of women and girls, must be preserved.

— António Guterres (@antonioguterres) August 15, 2021