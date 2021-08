Malala Yousafzai por crisis en Afganistán: “No podemos ver a un país retrocediendo décadas o siglos”

La crisis en Afganistán no ha dejado indiferente a nadie y una de las personas en pronunciarse fue Malala Yousafzai. La joven Nobel de la Paz se refirió en una entrevista con la BBC al complejo momento que viven ahora los afganos.

La activista pakistaní de 24 años sobrevivió hace casi una década a disparos de los talibanes por defender la educación de las mujeres. Ahora, con Afganistán en control de los talibanes, Malala se mostró particularmente preocupada por las mujeres afganas.

“Debemos tomar posturas valientes para defender a las mujeres y las niñas“, afirmó Yousafzai. Al respecto, también estableció que “no podemos ver a un país retrocediendo décadas o siglos“.

Desde el 2012, después del ataque que sufrió, Malala reside en el Reino Unido y estudió una carrera en Oxford. Por su activismo y lo pública que es para referirse a este tema, se le consultó si ha estado en contacto con autoridades ante la crisis. “No he tenido contacto con el primer ministro, Boris Johnson”, indicó y reforzó que los líderes mundiales tienen un importante rol en esta situación y deben “tomar posturas valientes para proteger los Derechos Humanos”.

Finalmente, la joven también hizo un llamado a que los países “deben abrir sus fronteras a los refugiados afganos, a la gente desplazada” y deben garantizar que los niños y niñas tengan acceso a la educación, para que “sus futuros no se pierdan”.

Malala también hizo su llamado a través de redes sociales. Expresó que los poderes “globales, regionales y locales deben llamar a un alto al fuego, dar ayuda humanitaria urgente y proteger a refugiados y civiles”.

We watch in complete shock as Taliban takes control of Afghanistan. I am deeply worried about women, minorities and human rights advocates. Global, regional and local powers must call for an immediate ceasefire, provide urgent humanitarian aid and protect refugees and civilians.

— Malala (@Malala) August 15, 2021