Joe Biden reiteró su decisión de retirar tropas de Afganistán: “No seguiremos peleando una guerra ajena”

En el contexto del duro momento que se vive en Afganistán, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio durante este día lunes una conferencia de prensa. En esta, el mandatario reiteró la decisión de retirar las tropas de Afganistán y aseguró que seguirán “apoyando al pueblo afgano”. Fue enfático en que el objetivo de Estados Unidos “en Afganistán era evitar un ataque terrorista en suelo norteamericano“, no involucrarse en una guerra interna.

“Las tropas estadounidenses no tienen por qué morir en una guerra afgana en la cual los propios soldados afganos no quieren luchar“, declaró Biden. Bajo su argumentación, “es un error pedir que las fuerzas estadounidenses aumenten cuando las propias fuerzas armadas de Afganistán no están dispuestos a hacerlo”. Además, llamó a sus compatriotas que pedían que se quedaran a pensar en “cuántas generaciones de estadounidenses, hijos e hijas, quieren que yo mande a luchar a la guerra civil de Afganistán”.

Aunque el mandatario aseguró que su intención sigue siendo apoyar al pueblo afgano, sigue defendiendo la decisión de retirar a las tropas. “Soy presidente de Estados Unidos y aquí se termina la responsabilidad, no me arrepiento de mi decisión de salir de Afganistán“, sostuvo. “Sé que mi decisión será criticada, pero prefiero eso a pasar el problema a otro presidente“, agregó, asegurando que esta es la decisión correcta para Estados Unidos.