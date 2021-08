Aborto legal: Comisión de Mujeres y Equidad de Género rechazó la idea de legislar con votos de la DC

Este día lunes, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género votó el proyecto de ley de despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación. A pesar de contar con votos 6 votos a favor, el proyecto pasa a la Cámara con informe negativo, luego de ser rechazado con 7 votos. Uno de ellos, pertenece a la diputada Joanna Pérez (DC). Esto ha causado roces entre la oposición, e incluso dentro del mismo partido de la parlamentaria.

La discusión sobre esta iniciativa fue la primera en tabla esta jornada, para decidir sobre la idea de legislar. Luego de una discusión que no estuvo exenta de tensiones entre las diputadas presentes, el resultado fue negativo. Los votos en contra fueron mayoritariamente de parlamentarias del oficialismo, exceptuando a Joanna Pérez, quien es representante de la Democracia Cristiana.

El voto de Pérez ya había sido polémico incluso antes de pasar. La tarde del domingo 8 de agosto, la presidenta de la comisión, Maite Orsini, se volvió hacia su cuenta de Twitter, para cuestionar si el voto demócrata cristiano estaría “con las mujeres o con la Iglesia”

“Siempre he defendido la vida desde la concepción hasta su término. También respetamos siempre los derechos humanos y hemos sido categóricos en aquello, buscando siempre resguardar el derecho a la vida“, expresó Pérez. “Este proyecto no resguarda debidamente los derechos de las mujeres y tampoco es un proyecto que respete la vida en todas sus dimensiones“, agregó, declarando que por esas razones “no puedo votarlo a favor”. Adicionalmente, pidió que su postura fuera respetada.

Las críticas después de que el proyecto fuera rechazado con solo un voto de diferencia no se hicieron esperar. Desde la Mesa Acción por el Aborto en Chile señalaron que “nuevamente nos cierran la puerta en la cara y evidencian la desconexión del Congreso de las demandas de la ciudadanía“. Por su parte, las diputadas de oposición no tardaron en expresar sus opiniones a través de las redes sociales.

Gael Yeomans (CS) señaló que es una “vergüenza que diputadas de la comisión de mujeres sigan avalando el castigo social y penal que sufren las mujeres en el país por abortar“. Por su parte, Camila Vallejo (PC) expresó que es “lamentable que se siga criminalizando a las mujeres por decidir”, pero que espera que la votación en Sala sea distinta.

Pero la crítica no vino solo de otros partidos. El Frente Feminista de la Democracia Cristiana lamentó el voto de la diputada en la comisión, y aseguraron que esto “es parte de una operación política en contra de la candidatura de Yasna Provoste”. Además, exigen que la diputada no vaya a la reelección por su partido.

La senadora y pre-candidata presidencial, Yasna Provoste, también expresó su opinión. “La despenalización del aborto no es un tema valórico sino de Derechos Humanos de las mujeres y mi compromiso está en que el proyecto sea aprobado“, señaló a través de Twitter. “Me la jugaré para que diputados DC apoyen en la Sala la iniciativa. Las mujeres de Chile merecemos más“, agregó.

He sido clara y lo reitero: la despenalización del aborto no es un tema valórico sino de DDHH de las mujeres y mi compromiso está en que el proyecto sea aprobado. Me la jugaré para que diputados DC apoyen en la Sala la iniciativa. Las mujeres de Chile merecemos más.

