Rapero DaBaby es bajado de múltiples conciertos por sus dichos homofóbicos

A una semana de la polémica por dichos homofóbicos, DaBaby ha enfrentado consecuencias más duras que la condena pública de Dua Lipa. En las últimas 24 horas, el rapero ha sido bajado de al menos cuatro festivales y conciertos.

En el festival Rolling Loud de Miami la última semana de julio, DaBaby pidió a su público que “pusieran sus linternas de los celulares arriba” si es que no tenían VHI. Después de eso, hizo comentarios hacia la comunidad LGBTQ+, afirmando que los hombres homosexuales eran quienes tenían ITS. De inmediato, las redes se expresaron indignadas en contra del rapero.

Las cosas no se quedaron solo en ‘cancelaciones’ por redes sociales, sino que tuvieron repercusiones en su trabajo. El fin de semana, fue bajado de último minuto del Lollapalooza en Chicago. En el comunicado, la organización del festival afirmó que “Lollapalooza fue fundado en la diversidad, inclusión, respeto y amor“.

Lollapalooza was founded on diversity, inclusivity, respect, and love. With that in mind, DaBaby will no longer be performing at Grant Park tonight. Young Thug will now perform at 9:00pm on the Bud Light Seltzer Stage, and G Herbo will perform at 4:00pm on the T-Mobile Stage. pic.twitter.com/Mx4UiAi4FW

— Lollapalooza (@lollapalooza) August 1, 2021