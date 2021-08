Lollapalooza volvió en medio de la pandemia: Mira las mejores presentaciones que dejó el festival

Lollapalooza volvió a realizarse tras casi dos años de ausencia debido a la pandemia, y grandes shows marcaron la vuelta de uno de los festivales de música más importantes a nivel mundial.

La gente necesitaba de música en vivo, de eso no hay duda. Lollapalooza fue muestra clara de esto, y la gente repletó el Grant Park de esa ciudad con gran energía y muchísimos artistas que marcaron el regreso a los conciertos masivos en el mundo.

Les dejamos a continuación las mejores presentaciones de la vuelta a los escenarios:

Miley Cyrus desempolvó grandes éxitos

La queridísima artista protagonizó la vuelta de Lollapalooza, y lo hizo con grandes canciones como “Wrecking ball”, “7 things” y “Party in the USA”. Miley se sintió cómoda en el escenario y hizo vibrar a todo el público presente.

Steve Aoki hizo bailar al público

La pirotecnia, grandes invitados especiales y muchísimas luces deslumbraron a todos los asistentes con sus clásicos temas, plagados de buenos ‘drops’ y grandes ritmos.

Foo Fighters trajeron el rock en su gran esplendor

Los Foo Fighters demostraron que están más vigentes que nunca, cantando por más de dos horas gran parte de sus éxitos, que trajeron el rock en su más puro estilo.

Tyler, The Creator uno de los platos fuertes

Su último álbum “Call Me If You Get Lost” fue lanzado hace poco, y el rapero norteamericano se dio el lujo de presentar varias en vivo tras casi dos años fuera de los escenarios.

Limp Bizkit y el nuevo look de Fred Durst se robaron las miradas

La reconocida banda trajo de vuelta sus hits y también el Rap a la escena musical en vivo. Con Fred Durst con nuevo corte de pelo, la banda estadounidense sorprendió a los asistentes.

Bonus track: El regreso de Journey