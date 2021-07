El mensaje de Bryan Cranston por el estado de salud de Bob Odenkirk: “Recen por él”

El actor Bryan Cranston mostró este miércoles su preocupación por el estado de salud de Bob Odenkirk, que se encuentra hospitalizado después de colapsar en el rodaje de Better Call Saul. Los actores trabajaron juntos en Breaking Bad y son buenos amigos.

Publicó su reacción a través de Instagram, acompañando el mensaje con una foto de ambos.

“Hoy me desperté con una noticia que me ha tenido ansioso toda la mañana. Mi amigo, Bob Odenkirk, se desmayó ayer en el set de Better Call Saul”, comienza diciendo en su mensaje. Cranston confirmó que Odenkirk sigue recibiendo atención médica, aunque su estado aún no se conoce de manera pública. “Por favor, tomen un momento de su día para pensar en él y enviarle pensamientos positivos y oraciones“, pidió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bryan Cranston (@bryancranston)

Cranston no fue el único del elenco de Breaking Bad en expresar su preocupación. El actor Aaron Paul también se volcó a Instagram, donde publicó una foto de Odenkirk con el corto mensaje “Te quiero, mi amigo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aaron Paul (@aaronpaul)

Bob Odenkirk alcanzó la fama por su papel en Breaking Bad, que luego lo llevó a su propio spin-off, Better Call Saul. La serie se estrenó en 2015 y se despedirá con su sexta temporada, que está siendo grabada actualmente y fue donde el actor sufrió el colapso.

Por ahora, su estado sigue sin conocerse, solo se tiene claridad respecto a que está recibiendo atención médica en un hospital de Albuquerque, Estados Unidos.