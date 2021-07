¿Por qué Simone Biles se bajó de la final de equipos de los Juegos Olímpicos de Tokyo?

El fin de semana, la gimnasta Simone Biles clasificó a las finales en los Juegos Olímpicos, a pesar de pequeños errores que la hicieron recibir innumerables críticas por parte de la prensa. Este día martes, la estadounidense dejó la competencia por equipos. En un principio, se mencionó que su retirada se debía a molestias en un pie, sin embargo, Biles ha explicado que quiere cuidar su salud mental y cuando está sola en la pista, tiene que lidiar con “demonios en su cabeza”.

La situación en la que se encuentra Simone Biles está ligada a la presión y estrés de la competencia. La gimnasta ya había dicho ante la prensa que “se siente como que el peso del mundo está en mis hombros a veces” y esa presión ya comenzaba a pasarle la cuenta. Hoy, antes de la presentación, fue captada en cámara diciendo que no podía subir.

Only clue re; Biles is a barely audible conversation she had with a trainer just before leaving the floor: pic.twitter.com/fCOaMwy45s

