Simone Biles: Prensa estadounidense le dedica insólitas críticas a la gimnasta en los JJOO

La gimnasta estadounidense Simone Biles clasificó este domingo para las finales que disputada en los Juegos Olímpicos de Tokio y encabezó el concurso general. Y a pesar de estos brillantes triunfos, la crítica se ha enfocado en su ‘irregular’ presentación en la prueba de suelo y una supuesta ‘decadencia’ en su carrera.

Biles era una de las participantes más esperadas en estos Juegos Olímpicos, por su trayectoria en la que ya acumula 5 medallas olímpicas por la competición anterior: 4 de oro y 1 de bronce. Debutó este domingo en el pabellón Ariake con su rutina de suelo, donde quedó segunda y marcó un puntaje bajo para ser ella (14.133). Esto por una salida del tapiz.

La estadounidense no perdía en piso desde el 2013, lo que le trajo críticas hacia su nerviosismo o a la especulación incluso de que su carrera pueda ir ‘en decadencia’. La prensa en particular no ha sido amable con ella.

“Biles, quien vino a Japón como la cara del equipo EE.UU y posiblemente de los Juegos mismos, saludó a los jueces y luego se fue del podio con una sonrisa que se veía como una mezcla de alivio, sarcasmo y frustración“, escribió AP News, luego de referirse a los ‘fracasos’ de Simone Biles en sus primeras competencias de la jornada. El mismo medio incluso apunta a que esos errores fueron los que llevaron a Rusia a “acortar distancia” con el equipo estadounidense.

La presión que la prensa pone sobre Biles no es nueva. La gimnasta dijo a FOX News que “se siente como que el peso del mundo está en mis hombros a veces“, tanto por la facilidad que tienen para alabarla, como para criticarla con dureza ante los más mínimos errores.

Veremos a Biles nuevamente en las pistas para defender sus títulos el martes en el concurso por equipos, el jueves en el concurso general y del 1 al 3 de agosto en las modalidades de salto, suelo, potro y barras asimétricas.