Nuevo plan ‘Paso a Paso’: Conoce lo que está permitido y lo que no

Para la Fase 1 del nuevo plan ‘Paso a Paso’, la situación continúa siendo muy parecida. Para personas que cuenten con Pase de movilidad, podrán desplazarse con de manera libre por su comuna, sin tener que acceder a la comisaría virtual. Para quienes no cuentan con el pase, deberán ingresar a la herramienta de carabineros, para solicitar un permiso de desplazamiento. El resto de las actividades quedan prohibidas.

En la Fase 2, o fase de Transición, hay muchísimas más libertades para ambos casos. Quienes cuenten con su Pase de Movilidad, podrán realizar viajes interregionales a comunas en Transición, Preparación o Apertura. Para quienes no lo tengan, no podrán realizar viajes interregionales. Además, tendrán un aforo para reuniones particulares de máximo 10 personas entre lunes y viernes quienes posean el pase, y sólo 5 personas quienes no cuenten con su esquema de vacunación completo.

Respecto de los restaurantes y fuentes de soda, las personas con el pase podrán consumir al interior y exterior de los locales, mientras que sólo podrán estar al exterior aquellos sin pase. Los casinos y gimnasios tendrán el mismo criterio para ambos casos, sólo de lunes a viernes. En cuanto a los eventos con público sin interacción se permite en espacios abierto con un máximo 100 personas, y en espacios cerrados con un máximo 50 personas. Para quienes no posean su pase, esto disminuye a 50 y 25 personas. Por otro lado, los eventos con interacción están prohibidos para quienes no posean Pase de Movilidad, y se permiten 50 personas en espacios cerrados y 25 en espacios abiertos para quienes posean su pase.