Gobierno de Chile se pronuncia sobre Cuba: Llama “a no pretender eliminar las legítimas expresiones ciudadanas”

A dos días iniciadas las protestas en Cuba, el Gobierno de Chile se pronunció respecto a la situación en la isla. Llaman a las autoridades cubanas a “no pretender eliminar las legítimas expresiones ciudadanas”.

“El Gobierno de Chile reitera su convicción de que la libertad de expresión y la manifestación pacífica constituyen derechos humanos que deben ser siempre respetados y resguardados. Estos derechos son parte esencial de toda sociedad libre y democrática“, dice la administración de Sebastián Piñera a través de un comunicado publicado en Twitter. Agregaron que “no hay justificación para impulsar medidas represivas que intenten acallar a los ciudadanos que pacíficamente piden mayor libertad, salud oportuna y digna, y mejor calidad de vida“.

El Gobierno de Chile no es el primero en pronunciarse respecto a la situación que se vive en Cuba. El día de ayer, el presidente de México rechazó las “políticas intervencionistas” estadounidenses y ofreció a la isla ayuda humanitaria, según reporta France24. Por su parte, Estados Unidos se manifestó a través de la cuenta de Twitter del secretario Anthony Blinken, quien en un video asegura que la administración Biden-Harris está con los manifestantes.

The United States stands with the Cuban people seeking freedom and respect for their human rights. Violence against peaceful protestors is abhorrent. We urge restraint and respect for the voice of the people. pic.twitter.com/XYoKAM42XM

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 12, 2021