Primarias presidenciales: Quién compite con quién en la antesala a la carrera por La Moneda

Incluso los más aventurados no se atrevieron a predecir el impacto masivo que tuvo el resultado de las megaelecciones del pasado fin de semana en la política chilena. Los bajos resultados de la derecha unida y la izquierda ex Concertación acentuaron la crisis de la política tradicional, desatando una ola de cambios, enroques, renuncias y críticas cruzadas que han remecido a los grandes partidos de antaño. En donde más se notó esta transformación radical fue en la conformación de las primarias presidenciales, a realizarse el 18 de julio.

Primero fue Evelyn Matthei quien optó por no competir en las primarias de la derecha, acusando que su sector tiene que hacer una reflexión profunda si quiere reconectar con las demandas ciudadanas. Sin embargo, las transformaciones más radicales ocurrieron en la ex Concertación, los partidos de la llamada Unidad Constituyente. En tan solo algunos días hemos visto la bajada de Heraldo Muñoz, Pablo Vidal y Marcelo Díaz como precandidatos presidenciales, mientras que la Democracia Cristiana ha colapsado bajo el peso de un bochorno tras otro, desde su derrota constituyente hasta la polémica por Yasna Provoste y Ximena Rincón que terminó con la renuncia del timonel Fuad Chahín. La falange se quedó fuera de cualquier primaria y todavía no se saben si tendrán una carta para la papeleta final.

Complejo ¿No? Y eso que ni siquiera hemos llegado a quienes SÍ competirán en la primaria presidencial. El intento del Partido Socialista por participar del proceso del Frente Amplio y el Partido Comunista terminó en desastre, luego de que sectores del FA se negaran a la inclusión del PPD, cuyas figuras han sido investigadas por financiamiento irregular. Esto llevó a que la alianza completa se cayera, por lo que el FA y el PC tendrán su propia primaria sin los partidos de la centroizquierda. La candidata del PS Paula Narváez los acusó de ‘farrearse la oportunidad’. A su vez, Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA) llegaron juntos al Servel para inscribir primaria conjunta.

¿Suficientemente enredado? Ya, pero todavía no hemos hablado de Carlos Maldonado. El precandidato del Partido Radical estuvo toda la tarde del miércoles 19 de mayo en el Servel, esperando que el PS o el PPD (que bajó a Heraldo Muñoz durante ese día) se decidieran a participar de primarias conjuntas. La negociación fallida entre el PS con el FA y el PC lo dejó solo, pero como dijo Maldonado a Infinita posteriormente, “estaré en la papeleta en noviembre”.

Después de todo esto ¿Quién compite con quién en primaria? El panorama quedó así:

La izquierda:

Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA)

La derecha:

Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (Ind)

Quiénes llegan directamente a la papeleta en noviembre (por ahora):

Carlos Maldonado (PR) y Paula Narváez (PS)

Todavía en duda:

El Partido Republicano (que debiese presentar a José Antonio Kast) y la DC (analistas especulan que, tras rechazar una candidatura para las primarias, Yasna Provoste se postulará directamente).