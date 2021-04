Tercer retiro: Cámara de Diputados aprueban reforma transitoria a la Constitución

Al igual que sus antecesores, el proyecto de tercer retiro de fondos de las AFP tuvo una aprobación aplastante en la Cámara de Diputados. Con 122 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones, la instancia dio luz verde a la reforma transitoria a la Constitución que permitiría que usuarios retiraran dinero nuevamente de su propio fondo de pensiones.

Sin embargo, el triunfo del proyecto no fue total. Debido a que no se lograron 3/5 de quórum, se desechó la propuesta de reforma permanente empujada por parlamentarios de oposición, que buscaba darle al Congreso potestad de legislar en materia de seguridad social durante estados de excepción constitucional. Esta idea buscaba que el gobierno no pudiese llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional, ya que la actual Constitución plantea que solo el Ejecutivo puede legislar al respecto.

Por eso mismo, el tercer retiro sigue siendo incierto. El gobierno podría decidir durante las próximas horas interponer un recurso ante el TC, el que probablemente sería aceptado por la entidad.

Desde el Ejecutivo ya adelantaron su rechazo al proyecto. Mientras se discutía en la Cámara, el nuevo ministro del Trabajo Patricio Melero calificó la iniciativa como ‘regresiva’:

“Esta iniciativa es profundamente regresiva, porque debilita las pensiones a futuro y deja fuera de toda posibilida de ahorro a cerca de 3 millones que no tienen nada que girar”.

Melero agregó también que un tercer retiro implicaría un golpe duro para el sistema de pensiones:

“De aprobarse este tercer retiro los efectos van a significar que 10 millones de afiliados podrán hacer retiro, debilitando aún más los esfuerzos por mejorar las pensiones. Significa aumentar a 5 millones los afiliados que quedarán sin ahorro alguno”.

Por su parte, la oposición ha acusado al gobierno de Sebastián Piñera de estar velando por los intereses de las AFP y no de la población.

Desde La Moneda estarían analizando la iniciativa de Joaquín Lavín, quien hace semanas propuso a cambio una idea de retiro del seguro de cesantía (AFC), para beneficiar a más personas y no volver a tocar el sistema de pensiones. Sin embargo, esta iniciativa se vería trabada por desacuerdos entre Lavín y Piñera.

Una vez que sea revisado en particular, el proyecto de Tercer Retiro será llevado al Senado.