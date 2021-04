AFC: Revisa cuántos fondos tienes en seguro de cesantía

Ante el avance del proyecto de tercer retiro de fondos de las AFPs, el gobierno se ha visto obligado a buscar una alternativa. No dispuestos a apoyar un nuevo golpe al sistema de pensiones, en La Moneda estarían estudiando la propuesta realizada por Joaquín Lavín. El alcalde de Las Condes y precandidato presidencial propuso hace semanas dejar los fondos de las AFP y en cambio permitir el retiro de los de la Administradora De Fondos de Cesantía (AFC).

¿Por qué los de la AFC y no los de la AFP? Desde el Ejecutivo analizan la cantidad de personas que se verían beneficiadas: 10 millones de personas vs 8 millones con un eventual tercer retiro. Esto debido a que los dos primeros retiros dejaron a 3 millones personas sin fondos en sus AFP, por lo que no recibirían ayuda si se aprueba el proyecto.

Si bien Lavín propuso retirar montos de la AFC que vayan entre los 400 mil y el millón de pesos, el gobierno estaría negociando que la cifra máxima sea de 400 mil. Esto sería bastante más bajo que el proyecto de retiro de las AFP, que al igual que en sus anteriores versiones propone una cifra mínima de 1 millón de pesos y un tope de hasta 4 millones.

Por supuesto, la sola discusión tiene a los usuarios revisando cuánto dinero tienen ahorrado en el seguro de cesantía. AFC permite consultar saldo de forma online, solo teniendo que ingresar a su sitio web con tu rut y contraseña. Si se te olvidó esta última, también puedes pedir una recuperación en el siguiente link.