Piñera parafraseó a película de Batman en discurso

Las redes sociales son una caldera de teorías conspirativas. Eso se sabe, pero de vez en cuando surge algo tan extraño que hay que ponerle atención. Es así cómo terminamos hablando de un reciente discurso del presidente Sebastián Piñera contra la pandemia, el cual parece haber sido inspirado por una escena de ‘Batman: El Caballero de la Noche’. Específicamente, el presidente volvió a citar una frase atribuida a Harvey Dent, el hombre que se transforma en Dos Caras en la película.

Aparentemente inspirado por Batman, Sebastián Piñera anunció el inicio del plan de vacunación contra la influenza en nuestro país, acompañado por el ministro de Salud Enrique Paris y la subsecretaria Paula Daza. Ahí, el presidente se refirió a la situación actual de la pandemia de Coronavirus, haciendo un llamado a la esperanza: “Nunca olvidemos que la noche es más oscura justo antes del amanecer”.

No es la primera vez que Piñera cita a la película de Batman. Durante su campaña en el 2017, usuarios también notaron que el presidente hacía uso de la frase atribuida a Harvey Dent.

En ‘Batman: El Caballero de la Noche’, Dent dice: “La noche siempre es más oscura antes del amanecer. Y les prometo, que el amanecer ya viene”. La frase la declara también en un discurso público, asegurando que Ciudad Gótica no se someterá a las demandas del Guasón.

De todos modos, la frase original no es ni de Piñera ni de Batman. El primer registro de esa oración está en un texto del historiador Thomas Fuller, A Pisgah-Sight Of Palestine And The Confines Thereof (1650), en donde el autor declara: “it is always darkest just before the day dawneth”. En español se traduce como ‘siempre está más oscuro justo antes de que el día amanezca”.

Probablemente solo se trate de una coincidencia. O quizás hay fanáticos de Batman en La Moneda.