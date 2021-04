Adiós a una leyenda: Se retira Johnny Herrera

Un referente de la Universidad de Chile que quedará en la memoria de todos los hinchas. Johnny Herrera puso fin a su carrera profesional como futbolista y colgó los guantes y botines. Así lo anunció durante la tarde de este martes en TNT Sports, cuando confirmó que su carrera como jugador había llegado a su fin.

Ahora en @TNTSportsCL Johnny Herrera anuncia su retiro del fútbol profesional. — Gonzalo Fouillioux (@gonzalofullu) April 6, 2021

El ex capitán de los azules, en conversación con el programa dirigido por Gonzalo Fouillioux, periodista de Radio Infinita y de TNT Data Sports lo confirmó señalando que “Colgamos los guantes. Me retiro del fútbol, lo he pensado mucho. Desde que salí de la U no tenía muchas ganas de seguir”, señaló el ídolo azul luego de terminar su segundo paso por Everton”, fueron las palabras del “Samurai”.

Herrera logró 16 títulos a lo largo de toda su carrera; 13 con la Universidad de Chile, 1 con Everton y 2 Copa América con la selección Chilena de Fútbol. El ex arquero, ahora seguirá su carrera en un rubro del que ya formó parte: la televisión.