Barbenheimer: el fenómeno cinematográfico del año

Por Matías de la Maza

La industria cinematográfica probablemente recordará el término por años: Barbenheimer. El estreno en simultáneo de las películas Barbie y Oppenheimer significó la mejor cifra de taquilla en los cines desde antes de la pandemia. Incluso si ya varios tenían asumido que ambas cintas se beneficiarían de estrenarse el mismo día, difícilmente podrían haber adelantado la magnitud del fenómeno.

Oppenheimer acumuló 174 millones de dólares a nivel mundial durante su primer fin de semana, mientras que Barbie llegó 344 millones de la moneda estadounidense. Ambas superaron el estimado que proyectaban los expertos. Y ambas acumularon ingresos que ya les permiten reportar ganancias, incluso tomando en cuenta el costo de producción y promoción. Todo en un fin de semana.

Las cifras del fenómeno Barbenheimer son inéditas en el cine moderno y, sobre todo, para dos superproducciones que se estrenan el mismo día. Porque, en vez de competir, ambas terminaron potenciando a la otra en formas que no se podría haber imaginado hace no mucho.

La industria del cine, sobre todo para superproducciones, funciona en la lógica de un sólo éxito por fin de semana. Es decir, si una película es muy popular, generalmente sus rivales no sacan cuentas alegres. Y si dos cintas de alto presupuesto deciden estrenarse un mismo día, una será la gran triunfadora, mientras que la otra será “derrotada” en la recaudación.

Barbie y Oppenheimer rompieron esa lógica.

En su primer fin de semana en Estados Unidos (el mercado más importante para el cine a nivel global), Barbie recaudó 155 millones de dólares. Su directora, Greta Gerwig, se transformó en la mujer con el mejor fin de semana de estreno en la historia del país norteamericano. Con esos números no debería haber espacio para otra película con cifras tan abultadas.

El tema es que lo hubo. Oppenheimer recaudó 80,5 millones de dólares en el país norteamericano, un número gigante para una cinta que dura tres horas y que, en Estados Unidos, es para mayores de 18 (en Chile es para Todo Espectador +7, lo que demuestra lo estricta que es la calificación norteamericana y lo laxa que es la nuestra).

Significó la primera vez en la historia de Hollywood que una cinta debutó con una recaudación de más de 100 millones de dólares y que la segunda película en materia de recaudación haya superado la barrera de los 50 millones de dólares.

En todo el mundo se repitió la lógica, incluido Chile. Según reportó La Tercera, en sus primeros cuatro días Barbie sumó más de 517 mil entradas vendidas, mientras que Oppenheimer llegó a las 155 mil, ambas cifras altísimas para la cartelera local.

Como muchas cosas: en internet. Y como más cosas: como una broma. Desde que a fines de 2022 se fijó que Barbie y Oppenheimer, dos superproducciones de estudios rivales (Warner y Universal, respectivamente) y radicalmente distintas en tono, comenzaron a circular memes sobre qué tipo de personalidad había que tener para elegir una u otra cinta.

¿Eres más de ir a ver un blockbuster feminista, rosado e irreverente sobre una muñeca o un drama largo, angustiante y “cerebral” sobre el padre de la Bomba Atómica? Parecía ser una pregunta/meme de blanco y negro (o rosado y negro). O eras Barbie o eras Oppenheimer. Opuestos, como las pastillas de Matrix.

Pero, como toda broma, mutó rápido: imágenes con gente de rosado esperando Oppenheimer, u hombres muy estereotípicos pidiendo entradas para Barbie. Eventualmente, se llegó a lo inevitable: ¿Por qué no ver las dos? E incluso, EL MISMO DÍA.

Todo se terminó por cimentar a fines de junio, cuando el mismísimo Tom Cruise llamó a ver las dos películas. El actor ha sido uno de los grandes activistas a favor de las salas de cine post pandemia y por eso utilizó sus redes sociales para mostrar que ya tenía entradas para Indiana Jones y el Dial del Destino, Barbie y Oppenheimer. Sobre estas dos últimas, escribió: “amo las dobles funciones y no se puede pedir una más explosiva (o más rosa) que Barbie y Oppenheimer”.

This summer is full of amazing movies to see in theaters.

Congratulations, Harrison Ford, on 40 years of Indy and one of the most iconic characters in history.

I love a double feature, and it doesn’t get more explosive (or more pink) than one with Oppenheimer and Barbie. pic.twitter.com/udWHHj4fAe

— Tom Cruise (@TomCruise) June 28, 2023