Misión Imposible: todas las películas de la saga ordenadas de peor a mejor

El estreno de la séptima Misión Imposible, Sentencia Mortal, Parte 1, ya en los cines, hace necesario repasar la saga de acción más consistente de las últimas tres décadas. En esos 30 años, Tom Cruise se ha encargado que la saga que sigue a una agencia secreta que debe salvar al mundo de las formas más intrincadas posibles no sólo siga vigente, sino que cada entrega sorprenda más que la anterior. La dedicación que el actor y productor ha puesto en la misión de entretener a la audiencia con un espectáculo a gran escala es simplemente admirable.

Claro, siempre habrá películas mejores que otras. Por eso aquí está el ranking definitivo (?) de las películas de Misión Imposible.

N de la R: todas las cintas, menos la última, están en HBO Max.

Por Matías de la Maza.

7) Misión Imposible 2 (2000)

La única película de la saga que es realmente mala. Un maestro del cine de acción como John Woo y Misión Imposible resultaron ser sorprendentemente una muy mala combinación. Las clásicas tomas del director en cámara lenta y su cantidad insólita de palomas blancas volando (que tan bien le salieron en Contracara) son sencillamente demasiado ridículas, incluso para una saga que abraza el ridículo. Buena parte de la cinta es aburrida, algo que no sucede con ninguna otra entrega de la franquicia. Y, para peor, descuida uno de los elementos fundamentales de las aventuras de Ethan Hunt: el equipo a su alrededor. Indefendible.

6) Misión Imposible III (2006)

Algunos considerarán una herejía que la tercera película de la saga esté tan abajo en este listado. Bueno, eso pasa cuando la gran mayoría de la franquicia tienen tan alto estándar. De aquí en adelante, todas son buenas películas, así que hay que priorizar. Misión Imposible III es recordada principalmente por la extraordinaria interpretación de Philip Seymour Hoffman como el villano. Y en general, es muy disfrutable.

Pero basta revisitar la cinta algunos años después para darse cuenta que, más allá de Hoffman y la siempre comprometida interpretación de Cruise, no pasa mucho más. Nunca queda claro cuál es la amenaza que Hunt y la IMF deben neutralizar. Ni siquiera cuáles son las motivaciones reales del antagonista. Y el equipo de Hunt, con Maggie Q y Jonathan Rhys Meyers (¿Se acuerdan cuando ese tipo era algo?) está entre los más débiles de la saga. Sí tiene a su favor el desarrollar el personaje pe Hunt como no lo hizo Misión Imposible 2, hasta el punto de casarlo (algo raro en estos héroes de acción) con la siempre encantadora Michelle Monaghan. Pero en comparación a otras películas de la franquicia, palidece en acción y espectáculo.

5) Misión Imposible: Protocolo Fantasma (2011)

Para muchos, incluyendo quien escribe, el gran salto de calidad de la saga, por lo menos en materia de ambición en sus complejas escenas de acción. La cinta es principalmente recordada por Tom Cruise escalando realmente el edificio más alto del mundo; el Burj Khalifa de Dubai.

Pero está también un comienzo explosivo en el Kremlin y su gran clímax en la India. Paula Patton y Jeremy Renner son buenas adiciones al equipo que acompaña al protagonista, pero, sobre todo, lo que se agradece es una mayor participación del Benji Dunn de Simon Pegg, un personaje que se transformó en parte importante del corazón de la franquicia en los últimos diez años. Lo único realmente débil de la cinta es su villano. Apenas termina la cinta, no te acuerdas qué demonios buscaba el antagonista interpretado por Michael Nyqvist.

4) Misión Imposible: Sentencia Mortal, Parte 1 (2023)

Uno podría esperar que tras casi 30 años de extensión, la séptima Misión Imposible no tendría mucho más con qué sorprender, más allá de sus espectaculares escenas de acción. Pero la más reciente entrega de la saga es mucho más que Tom Cruise saltando de un acantilado con una motocicleta para después planear varios metros hasta abrir un paracaídas (lo que ya por si sólo habría hecho que la película valiera la pena). No. Es, a la vez, la película más estúpida (en el mejor de los sentidos) y la más oscura de la saga.

Que logre ese balance tan difícil es digno de aplaudir. Ethan Hunt ya no enfrenta a un villano tradicional, sino a una inteligencia artificial que utiliza como emisario a un terrorista (Esai Morales) con lazos con el pasado del protagonista, que lo llevan al límite en sus esfuerzos de no sólo salvar al mundo, sino que mantener a todos en su equipo con vida. Un equipo que incluye a nombres que ya queremos los que seguíamos la franquicia, como Ving Rhames, Rebecca Ferguson y Simon Pegg, y que suma, de forma extraordinaria, a la británica Hayley Atwell, cuya química con Cruise es inmediata. Al mismo tiempo, te hace temer por el destino de esos personajes. Desde la primera cinta que no existía una Misión Imposible tan tensa. Hablando de eso…

3) Misión Imposible (1996)

Qué bien le ha hecho el tiempo a la primera Misión Imposible. En su minuto fue tibiamente recibida por la crítica, como una entrada menor en la filmografía del legendario realizador Brian De Palma, y hasta con furia por los fanáticos de la serie original por cómo transforma a uno de sus personajes icónicos en el villano, aquí interpretado por Jon Voight. Pero 30 años después, hay cosas de esa primera cinta que no se han encontrado en ninguna de sus secuelas.

De Palma siembra las semillas de las escenas de acción complejas que caracterizarían a la saga en el futuro, pero, por sobre todo, es la única entrega de la franquicia en ser, antes que todo, una película de espías. Hay traiciones, dobles traiciones y triples traiciones. Ethan Hunt es un novato que todavía no está un paso por delante de todos y el mundo en el que se mueve es mucho más amenazante por eso. Tom Cruise es inmediatamente encantador como el personaje y rápidamente consiguió que la serie quedara en el pasado. Ahora él sería el sinónimo de Misión Imposible. No era tarea fácil y la saca adelante como si fuera tan simple como colocar un chicle explosivo en un helicóptero.

2) Misión Imposible: Nación Secreta (2015)

Hasta esta cinta, la norma de Cruise, quien además es productor de toda la saga, era que cada Misión Imposible fuera dirigida por un realizador distinto, para constantemente entregarle un estilo nuevo a la saga. Eso hasta que apareció Christopher McQuarrie. El actor ya había colaborado con el director y guionista en Valkiria, Jack Reacher y Al Filo del Mañana, así que decidió sumarlo a su franquicia favorita. La sinergia fue tal que McQuarrie ha dirigido todas las Misión Imposible desde entonces.

Si ya en Protocolo Fantasma, la saga parecía haber empujado los límites de lo que era posible que un actor hiciera en una película de acción, Nación Secreta marcaría la regla de intentar superar siempre lo anteriormente hecho. Y vaya que entregan. La acción en la película es electrizante, desde el momento en que Cruise se aferra a un avión despegando en su inicio. Es la película que además introduce a dos grandes personajes de la era reciente del mundo de Misión Imposible, interpretados por Alec Baldwin y Rebecca Ferguson. Y sobre todo, está su villano, a cargo del gran Sean Harris, quien difícilmente sea superado.

1) Misión Imposible: Repercusión (2018)

No es sólo la mejor Misión Imposible. Es una de las mejores películas de acción de todos los tiempos, a secas. El peak de lo que la saga estuvo perfeccionando durante años: escenas de acción para quedar con la boca abierta, tramas ridículamente complejas y una química perfecta entre todos los que aparecen en pantalla. Sean Harris vuelve como el villano personal, así como la trifecta perfecta que conforman Rebecca Ferguson, Ving Rhames y Simon Pegg.

Pero quien se roba la película es Henry Cavill. Mientras el actor británico luchó por interpretar a Superman de manera convincente durante la década pasada, aquí se encuentra a sí mismo como un engreído y musculoso agente de la CIA con quien Hunt rápidamente entabla una rivalidad. Y nunca en toda esta serie de películas Cruise había tenido una química tan inmediata con otro actor como la que tiene con Cavill. Sus secuencias asombrosas son demasiadas para enumerar, pero incluyen desde un salto de base que Cruise grabó realmente hasta la mejor pelea dentro de un baño en la historia del cine. ¿Mencioné la persecución en helicóptero? El clímax es una persecución en helicóptero. Misión Imposible: Repercusión es el estándar de lo que cualquier saga que lleve tanto tiempo debería ser: un espectáculo de principio a fin.