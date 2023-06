Infinita te explica: ¿Qué es y cómo prevenir la influenza?

Como todos los años, estos meses de otoño e invierno se vuelven complejos debido al alza en virus respiratorios que afecta a lo población en general, sobretodo a menores por la influenza y virus sincicial .

¿Qué es la influenza?

La influenza es una infección viral que ataca las vías respiratorias superiores e inferiores. Esta enfermedad es causada por el virus de la Influenza, que se puede diferenciar en tres tipos, A, B y C, siendo altamente contagiosa, donde sus síntomas se evidencian repentinamente.

Varios especialistas de esta materia advierten que esta es una enfermedad estacional. Sin embargo, el virus de la Influenza puede propagarse durante cualquier temporada del año, mediante cualquier contacto e interacción con una persona afectada.

Tipos de Influenza

Como mencionamos anteriormente, existen tres tipos del virus de la influenza: A, B y C. El primero de estos incluyen tres subtipos: H1N1, H2N2 y H3N3. Por otra parte, el tipo B es muy similar al anterior, pero la gravedad en sus síntomas hace que lo diferencien uno del otro. En tanto, el virus de influenza tipo C, causa infecciones respiratorias no tan contagiosas ni peligrosas como los otros dos anteriores.

Síntomas de la influenza

El comienzo de los síntomas pueden evidenciarse sin previo aviso, es decir, uno puede sentirse en excelentes condiciones un día, y sentirse fatal al día siguiente, producto del virus, aunque esto no necesariamente tiene que ser así, puesto que en algunos casos, las personas infectadas no presentan síntomas hasta cuatro días después.

Algunos de los síntomas son: fiebre, dolor de garganta, escalofríos, tos seca, dolor de cuerpo y nariz suelta.

¿Cómo prevenirlo?

Debido a los avances que se han producido en la salud, existe una vacuna para prevenir esta enfermedad que es completamente efectiva, pero se advierte que puede tardar hasta dos semanas en proveer la protección que se necesita contra la influenza.

De todas formas, vacunarse contra la influenza es una de las mejores medidas de protección contra esta enfermedad, por lo que la recomendación es que la vacuna se coloque antes de que comience la temporada de influenza.

La mejor época para ser vacunado contra la influenza es a partir del mes de Octubre y, como en la mayoría de las vacunas de este tipo, contiene efectos secundarios que desaparecen en uno o dos días.

Algunos de los efectos secundarios más comunes de la vacuna contra la influenza son:

Dolores de Cabeza

Fiebre

Dolor de Cuerpo

Náuseas

Dolor e inflamación en el lugar donde se colocó la vacuna.

En caso de no estar vacunado…

Si no estás vacunado y te contagias con este virus, se puede obtener graves complicaciones y hasta puede existir un riesgo de muerte. Las personas más propensas a experimentar dificultades por el contagio son los adultos mayores a 65 años, niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con un sistema inmunológico débil. Sin embargo, cualquier persona puede desarrollar complicaciones si no se trata correctamente la enfermedad.

Además, las complicaciones de la influenza pueden producir enfermedades secundarias como infección de oído y sinusitis, neumonía y sepsis, pudiendo reactivar enfermedades crónicas como el asma, diabetes e insuficiencia cardíaca.

Dónde vacunarse

Si estás buscando vacunarte contra la influenza, te dejamos la página oficial del Ministerio de Salud, donde podrás encontrar por Región los establecimientos oficiales para poder combatir este virus.