Infinita te explica: ¿Qué es y cómo prevenir el virus sincicial?

Durante las últimas semanas se ha registrado un alza por el virus respiratorio sincicial, lo que ha presionado la ocupación de camas pediátricas a nivel nacional. Según los datos del Ministerio de Salud, se informó que hasta las 11:00 horas de este jueves 8 de junio, el porcentaje de ocupación de camas UCI estaba en un 94%, mientras que el porcentaje de ocupación de camas UTI era de un 89%.

Varias autoridades en esta materia se han referido a la crisis de Salud que atraviesa el país, pero una de las declaraciones más controversiales las generó el exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien pronosticó que “más de 120 niños podrían fallecer por virus sincicial si es que la autoridad no toma medidas”.

¿Qué es el virus sincicial?

El virus respiratorio sincicial es una de las principales causas de infección aguda de las vías respiratorias inferiores en lactantes y niños; y cuenta con una carga importante de morbilidad y mortalidad.

El virus es altamente contagioso y se disemina por medio de gotitas de la saliva de personas sintomáticas por 3 a 8 días, pudiendo llegar a durar incluso hasta 15 días en la vía respiratoria.

¿Esto quiere decir que los adultos no se pueden contagiar? Al contrario, que afecte principalmente a menores no significa que los mayores no se puedan contagiar, pero este se representa en síntomas muy similares a los de un resfriado común.

¿Cuáles son los síntomas del virus?

De acuerdo a lo detallado por el Minsal, los síntomas del virus respiratorio sincicial se presentan dentro de los 4 a 6 días después de haberse infectado y se presentan como:

Moqueo.

Apetito reducido en bebés y niños.

Tos.

Estornudos.

Fiebre.

Sibilancias (sonido silbante y chillón que se da durante la respiración)

Mientras que los bebés más pequeños podrían presentar únicamente síntomas como:

Irritabilidad.

Menor actividad.

Dificultad para respirar.

¿Cómo se trata este virus?

Lamentablemente, hasta la fecha no existe algún tratamiento especifico para combatir el virus sincicial, pero se pueden manejar los síntomas comunes como fiebre con los medicamentos que recete el médico, además de mantenerse hidratado y consultar en un centro de salud si los síntomas empeoran:

Dificultad para respirar.

Retracción costal.

Labios o cara azulados, también conocidos como cianosis.

Decaimiento.

Ruidos al respirar.

Fiebre de difícil manejo y por encima de los 38°C.

Rechazo alimentario.

Síntomas respiratorios que comprometan mucho el estado general en lactantes menores de tres meses.

¿Cómo prevenirlo?

Como han señalado varias autoridades, la prevención es clave y esta se puede hacer evitando el contacto cercano con personas enfermas, además de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos y evitar tocarse la cara con las manos sin lavar.

¿Qué hacer si detecto síntomas?

El Minsal detalló que la recomendación es consultar llamando a Salud Responde a través del 600 360 7777 y al Servicio de Urgencia de su centro de Atención Primaria de Salud como el Cesfam más cercano.