Juan Manuel Astorga: Kast contraataca y tilda de ‘cobarde’ al presidente Boric

El emplazamiento indirecto del presidente Gabriel Boric a José Antonio Kast durante su cadena nacional no dejó a nadie indiferente. En medio de la presentación del Presupuesto 2026, el mandatario disparó con que hay candidatos que buscan bajar en 6.000 millones de dólares el gasto público sin explicar cómo pretenden hacerlo, en referencia directa a la propuesta del candidato presidencial Republicano.

Kast contraatacó inmediatamente, asegurando que lo que hizo el presidente en su alocución fue “un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras”. En ese sentido, aseguró que su propuesta no tocará beneficios sociales, como sugirió el presidente, sino que se concentrará en ‘recortes políticos’.

En su nuevo Editorial Infinita, nuestro Juan Manuel Astorga apuntó a que, si bien el presidente Boric abrió un flanco, Kast tampoco puede seguir siendo evasivo a la hora de explicar cómo pretende bajar 6.000 millones de dólares de gasto fiscal sin tocar beneficios sociales, algo que expertos han tildado como ‘imposible’. Además, señaló que decir que se logrará mediante ‘recortes políticos’ es ambigüo, vago y no responde el fondo de la duda.

