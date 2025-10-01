Juan Manuel Astorga: El ataque del presidente Boric a Kast en cadena nacional

El presidente Gabriel Boric se dirigió al país para anunciar los detalles del Presupuesto 2026, adelantando una intensa discusión en el Congreso.

Sin embargo, un momento no pasó desapercibido: El emplazamiento directo del mandatario a un candidato presidencial, José Antonio Kast, apuntando a su propuesta (aún no explicada) sobre cortar 6.000 millones de dólares del gasto fiscal y calificándola como irresponsable para el país.

Si bien el presidente Boric no mencionó a Kast directamente, el republicano es el único que plantea esa medida, resultando en un atípico emplazamiento directo a un aspirante a La Moneda en cadena nacional.

En su Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga aseguró que es legítimo que el mandatario quiera defender su legado, pero que disparar directamente contra un contrincante mientras anunciaba el presupuesto no es particularmente apropiado, menos si además no se le menciona directamente pese a que es el único que propone el recorte.

Kast no podrá seguir sin explicar cómo pretende lograr algo así, pero la salida de protocolo del presidente también complica la discusión de un Presupuesto 2026 que ya se predice como tensa.

