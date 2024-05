Exministro Paris responde a subsecretaria Albagli por caso Tomás Ross: “Cambia de argumentos”

En entrevista con ‘Lo que faltaba’, el exministro de Salud, Enrique Paris, abordó el complejo momento que atraviesa el país con el aumento de enfermedades respiratorias.

Consultado por lo que ocurre a nivel nacional con este virus, el exsecretario de Estado explicó que “normalmente nosotros teníamos influenza, lo que pasó es que en la pandemia esta desapareció, pero cuando empezó a disminuir el Covid, empezó a brotar nuevamente”, agregando que “los niveles de contagio están muy por encima en relación a años anteriores”.

Sobre las condiciones que pueden influir para que este virus se propague, Paris señaló que hay varias aristas: “la contaminación ambiental y la posible mutación del virus”. En ese sentido, discrepó con la subsecretaria Albagli sobre la inoculación, “a diferencia de lo que dijo, la tasa de vacunación es baja y esto contribuye a la diseminación viral”.

Por cómo se ha llevado la campaña de vacunación, el exministro recalcó que no ha habido una inacción en esta materia. “No voy a ser de igual de molestoso y crítico como fueron con nosotros. Cuesta convencer a la población, pero hay que reforzar las medidas comunicacionales. En medicina tenemos claro que lo que no se comunica o pública, no existe”.

En relación a los dichos de Albagli en torno al caso del pequeño Tomás Ross, quien padece distrofia muscular de Duchenne, Paris le respondió, expresando que “el error de la subsecretaria es decir que no hay ninguna agencia internacional que haya probado este medicamento. Eso no es así, ahora dijo que no se ha establecido beneficioso clínico, entonces cambia de argumento”.