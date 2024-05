Ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, tras dichos de Paris: “Acá se ha formado una controversia que no es real”

En ‘Qué Hay de Nuevo‘ conversamos con la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, sobre los casos de influenza en la región del Ñuble, la campaña de vacunación y la polémica en torno al medicamento que necesita Tomás Ross, un pequeño que padece distrofia muscular de Duchenne, y cuya madre comenzó una caminata desde Ancud para buscar apoyo y poder comprarlo.

A raíz de la muerte de cinco personas en la región de Ñuble, tras ser diagnosticadas con influenza, la ministra (s) de Salud aclaró que si bien ha habido un aumento de la circulación viral, eso no se traduce necesariamente en un aumento de casos.

Siguiendo con lo anterior, indicó que representantes de atención primaria y de gestión de las redes complejas de la red asistencial viajaron a Ñuble para conversar con los equipos de la zona, con el fin de obtener más información precisa de estos casos y así analizar si existe algo distinto según el genotipo de la influenza. En este contexto, Albagli destacó que “con este antecedente por sí mismo no es algo que nos haga interpretar de inmediato que esté ocurriendo algo distinto”.

Vacaciones de invierno

Consultada por la posibilidad de adelantar, nuevamente, las vacaciones de invierno, la autoridad explicó que “la situación epidemiológica hoy día no ameritaría un cambio en la decisión de las vacaciones escolares. Eso pudiese cambiar en el futuro, por supuesto (…) pero en el escenario actual, no se ve la necesidad de tomar una decisión de esa característica”.

Asimismo, indicó que otra razón, sobre todo en el caso de Ñuble, “tiene que ver con la vacunación, porque la cobertura de la vacunación en población escolar está muy avanzada. En Chile, la población entre los seis a los diez años alcanza una cobertura de un 70%, y eso en el Ñuble también es así”.

Campaña de vacunación

Respecto de la petición de que el acceso gratuito a la vacuna contra la influenza se amplíe a otros grupo, y no solo a los de riesgo, Andrea Albagli aclaró que “nosotros sí hacemos un esfuerzo para ir creciendo paulatinamente, ofreciendo mayor protección a la mayor cantidad de personas posible, pero hoy día mantenemos esa focalización hacia los grupos objetivo y, por ende, por el momento la decisión se mantiene y cualquier cambio en esta decisión sería solamente comunicada por la autoridad sanitaria”.

En cuanto a la campaña de vacunación, la epidemióloga señaló que “este año la campaña comenzó muy temprano y, de hecho, no es posible comenzar antes porque la vacuna se formula según la cepa que circuló en el hemisferio norte, y luego la vacuna que se utiliza en el hemisferio norte se formula con la que circuló en el hemisferio sur (…) este año tomamos una decisión con nuestra campaña comunicacional, decidimos ser más explícitos con los riesgos”.

Sobre la efectividad de la campaña, “a la fecha ya estamos por sobre el año anterior, lo superamos por 500 mil dosis y estamos 1.300.000 dosis por sobre lo que se inoculó el 2021”. En ese sentido, expresó que “yo concuerdo, podría ser mejor, pero eso no es lo mismo que decir que la campaña ha avanzado lento porque no es real que haya un estancamiento en la vacunación”.

Disputa con el exministro Paris

Hace unos días, se supo que Camila Gómez, madre del pequeño Tomás Ross -que parece distrofia muscular de Duchenne- y quien inició una caminata desde Ancud para buscar apoyo y poder comprar un medicamento necesario para tratar la enfermedad de su hijo, rechazó la ayuda del Minsal. Según Albagli este fármaco en particular no cuenta con evidencia de efectividad clínica, por lo que no está registrado en el Instituto de Salud Pública (ISP).

Una vez que la ministra subrogante de Salud había explicado esto, el exministro de la misma cartera, Enrique Paris, refutó que “este medicamento ya fue aprobado por la agencia norteamericana Food and Drugs Administration, en junio de 2023” y expresó que su error “afecta la esperanza y el esfuerzo que han llevado adelante Camila Gómez, madre de Tomás, y Marcos Reyes, presidente de la Corporación Familias Duchenne Chile”.

A propósito de las declaraciones de Paris, Andrea Albagli insistió en que “esta aprobación es condicional porque hay evidencia de seguridad del medicamente a la fecha, pero no así de efectividad clínica (…) creo que acá se ha formado una serie de controversia que no es tal, que no es real, y esperaría que de parte de todas las personas que participan de este debate lo hagan con toda la responsabilidad, en respeto a la experiencia de una familia”.