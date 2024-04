Fiscal regional de Arica y suspensión de juicio de “Los Gallegos”: “No es justo para el sistema, víctimas y funcionarios”

La Corte Suprema suspendió el juicio oral contra el clan Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua en el norte de Chile, que había comenzado este lunes 22 de abril en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Arica, y le ordenó a éste que realice una nueva audiencia para evaluar la factibilidad técnica de que el proceso se desarrolle de manera presencial.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, se refirió a la situación que acontece con esta banda criminal, donde el ministro de Justicia reconoció en Infinita que existe una complejidad en su traslado.

Consultado por esta decisión, Carrera fue claro al indicar que “no nos queda otra cosa que ceñirnos a lo que fijó la Corte Suprema”, pero puntualizó en que “esperamos que con los mismos argumentos se tome la misma decisión y se permita que se realice la audiencia telemáticamente y en caso de no ser así, habrá que adaptarse a esa resolución y no hay que hacer más análisis”.

De esta forma, sostuvo que “hubiésemos esperado que no se suspendiera. Acá hay una serie de testigos y víctimas que evidentemente están con una situación de estrés, compra de pasajes, entre otros aspectos, y esas cosas no se ven, entonces como sistema no le estamos facilitando esto q las personas que están colaborando con las justicia”.

Frente a esto, reveló otro problema de esta audiencia, “no estamos frente a una situación que no hayamos previsto. No es justo para el sistema, víctimas y funcionarios que estemos discutiendo sobre esto a inicios del juicio, esto debería haber estado resuelto y me refiero a lo legislativo para marcar una diferencia en lo que se refiere una causa contra crimen organizado respecto a un delito cualquiera, ya que no podemos tener las mismas normas y los mismos procedimientos para ambas situaciones”.

Para culminar, recalcó que “cuando hablamos de una suspensión, a la Fiscalía no le afecta en demasía, pero sí a todas las personas que han querido colaborar con esto”.