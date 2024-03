Ex director del Servicio Jesuita Migrante responde al ministro de Educación: “Señalar como culpable de la falta de cupos a los niños migrantes no me parece”

En un nuevo capítulo de Qué Hay de Nuevo, conversamos con José Tomás Vicuña, socio de Nómade Consultora y ex director del Servicio Jesuita Migrante.

A raíz de la situación que experimentan 3 mil estudiantes que no consiguieron matrícula en ningún establecimiento educativo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha dicho que el problema “es de mediano a largo plazo” y apunta a migración entre las causas. Si bien la matricula de estudiantes migrantes ha crecido en un 244% en siete años, la Consultora Nómade realizó un estudio sobre la caracterización en matrículas extranjeras en establecimientos educacionales.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, José Tomás Vicuña enfatizó que “la Ley de Garantía y la Ley de Inmigración aprobadas transversalmente en el gobierno pasado, con amplia mayoría, justamente garantizan el derecho de educación a toda persona. La educación de un niño o una niña no puede estar sujeta a su situación migratoria”.

En esa línea, indicó que “obviamente el ministro de Educación tiene razón en decir, si, ha aumentado la cantidad de niños y niñas migrantes en el norte. Pero una cosa es señalar fenómenos que han existido y otra es garantizar la Ley. Un ministro debe garantizar la Ley, no buscar responsables. La Ley de Garantía, la Ley de Inmigración y distintas leyes garantizan el acceso al derecho de la educación”. Añadió que “señalar como culpable de la falta de cupos al niño y niña migrante no me parece, el responsable es el Estado, no son los niños. Un ministro debiera estar al tanto de la legislación chilena que garantiza el acceso a la educación tanto para niños extranjeros como para chilenos, sin importar su situación migratoria”.

Con respecto a como se han adaptado la educación pública para recibir a los estudiantes inmigrantes el experto señaló que “los colegios se han atrevido a hacer cosas nuevas y distintas con pocos recursos (…) hay desde departamentos en algunos colegios a persona, que dentro de sus funciones tienen la de elaborar políticas de inclusión. No se trata de hacer políticas para los extranjeros sino para la comunidad educativa, los niños y niñas inmigrantes también tienen que aprender de Chile”.