¿Otra crisis educacional? Falta de cupos en colegios enciende las alarmas en el país

Una de las problemáticas que enfrenta nuestro país en materia de educación es la situación que experimentan 3 mil estudiantes que no consiguieron matrícula en ningún establecimiento educativo. Miles de apoderados a lo largo de Chile se han movilizado denunciando que no les entregan otra solución más que estudiar y rendir exámenes libres desde sus hogares, al no haber más cupos en las escuelas públicas y subvencionadas a las cuales se postula mediante el Sistema de Acceso Escolar (SAE).

Hace unos días, llegaron más de una veintena de apoderados para interponer un recurso de protección hasta la Corte de Apelaciones de Copiapó, pues acusan la vulneración al derecho a educación de alrededor de 70 estudiantes, que a la fecha se encuentran sin un cupo para dar comienzo al año escolar. “Somos más de 70 padres cuyos hijos están sin matriculados, pero entendemos que son más de 500 niños que están sin matrícula en Copiapó, 200 y algo que son para primero medio. La listas no han corrido, ayer corrieron dos o tres números. Es decir, de los 78 casos que tenemos”, expresó Carolina Montalván, vocera de los apoderados y tía de uno de los alumnos afectados.

Desde el Ministerio de Educación le atribuyen la responsabilidad a la inmigración y la baja cobertura de enseñanza media. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a las denuncias respecto de la falta de matrículas en diferentes zonas del país, asegurando que se trata de un fenómeno que no es nuevo, que desde hace años es habitual, sobre todo durante el primer mes de clases. “Esto no es un fenómeno nuevo, es algo que es parte de un proceso habitual”, comentó Cataldo, y detalló que eso se da ya que “hay una demanda superior a la oferta disponible en determinados territorios”.

El presidente de la Comisión de Educación del Senado, José García (RN) junto a los senadores Gustavo Sanhueza (RN), Yasna Provoste (DC) y Paulina Núñez (RN), exigieron al Gobierno soluciones concretas para consagrar el derecho a la educación de miles de estudiantes que no accedieron a su matrícula en este inicio del año escolar 2024. En este sentido, los parlamentarios llegaron a la moción de que se va a presentar y tramitar un proyecto de ley para enfrentar la situación que se vive por la falta de matrículas, y también solicitarán a la Defensoría de la Niñez que exija el derecho a la educación.