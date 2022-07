Jaime Mañalich sobre Copago Cero de Fonasa: ”Este es un anuncio por la campaña del Apruebo”

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el Doctor Jaime Mañalich, médico y exministro de salud, habló sobre el último anuncio del Gobierno sobre el programa ‘Copago Cero’: una iniciativa que busca unificar los tramos de Fonasa para que la atención médica sea gratuita en su totalidad hacia los beneficiarios.

Ante esto, el exministro había dicho que el proyecto ‘‘no se acoge al principio de legalidad’‘, esto ya que:

”La manera en que los beneficiarios de Fonasa financian su salud está descrita en ley, esto es específicamente en el artículo 159 del decreto con fuerza en ley (…) Ahí dice claramente que los beneficiarios C Y D deben contribuir con 10% y 20% de la cuenta total, respectivamente”, continúa, ”para cambiar esto, decir que estas personas ya no van a pagar, se requiere un cambio de ley. Y el artículo al que me refiero es muy claro en el sentido de esta obligación que vincula al Estado. (…) Un hospital público, auto gestionado, el director tiene la obligación de recaudar esos ingresos, forma parte de su presupuesto”

En esa misma línea, manifestó que no se entiende cómo el Copago Cero podría concretarse para el 1 de septiembre, ya que, según Mañalich, es una iniciativa ”sin discusión legislativa, sin un informe financiero del Ministerio de Hacienda (…)”

Además, dio su postura con respecto al motivo de este anuncio emitido por el Presidente Gabriel Boric, asegurando que:

”Es evidente que este es, fundamentalmente, un anuncio que forma parte de la campaña por el ‘Apruebo’ del Gobierno del presidente Boric, más que algo que a la brevedad pueda ayudar a estos beneficiarios”

Asimismo, ante la negativa del exministro, dejó en claro que la única forma que esta medida se concrete para el 1 de septiembre, sería ”una ley especial que tendrá que tramitarse”, ya que ”este anuncio carece de legitimidad financiera y legal (…) esta iniciativa es claramente regresiva”

Revisa la entrevista completa de Catlina Edwards y Matías De La Maza.