Entrevistas Ex ministro Jorge Burgos: “La primera responsabilidad sobre el orden público la tiene el gobierno, y en un comienzo dieron señales malas” {"multiple":false,"videos":[{"key":"oWhL9LAFzJ","duration":"00:14:01","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/e3696d31726550786bb3efd85f2656fc.mp4"}]} El ex ministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió en conversación con ‘Qué hay de Nuevo’ al panorama político que vive el gobierno de Gabriel Boric. Sobre los dichos de la ministra Ríos sobre Celestino Córdova, Burgos afirmó que: “Las declaraciones de la actual ministra de Justicia en un par de materias fueron complejas, sobre todo la con respecto Celestino Córdoba. Fue una respuesta mala pero afortunadamente rectificada“. Asimismo, declaró sobre el ejecutivo que: “La primera responsabilidad sobre el orden público la tiene el gobierno, y en un comienzo dieron señales malas”. Consultado por la norma transitoria propuesta en la Convención, que fue rechazada en la Comisión, Burgos fue tajante. “No está dentro de las competencias de la Convención meterse en temas judiciales. Yo he visto hartas locuras jurídicas, pero lo de establecer amnistía para hechos futuros está para los libros”. Finalmente, el ex ministro del Interior argumentó que: “Yo creo que hay que ayudar. Algunos podrán decir que hace algunos meses, cuando eran parlamentarios, los del gobierno votaban en contra (en temas de seguridad pública). Pero bienvenido que haya un cambio”, concluyó Jorge Burgos.

[{"id_post":53250,"post_title":"Jorge Burgos, ex ministro del Interior: “Se instal\u00f3 que en Chile hay personas presas por lo que piensan, y eso no es as\u00ed”","post_link":"\/entrevistas\/2022\/03\/29\/jorge-burgos-ex-ministro-presos-politicos.html","post_date":"Mar 29 2022","image":"\/sites\/2\/2022\/03\/jorge-burgos-544x306.jpg","tag_principal":false},{"id_post":50543,"post_title":"Jorge Burgos descarta ser parte del movimiento de “los amarillos”: “S\u00f3lo firm\u00e9 una declaraci\u00f3n que me lleg\u00f3 por Whatsapp”","post_link":"\/entrevistas\/2022\/02\/21\/orge-burgos-descarta-ser-parte-del-movimiento-de-los-amarillos-solo-firme-una-declaracion-que-me-llego-por-whatsapp.html","post_date":"Feb 21 2022","image":"\/sites\/2\/2022\/02\/224FF1CA-5150-4F53-A68B-F236230D9737-544x306.jpeg","tag_principal":"JORGE BURGOS"},{"id_post":42098,"post_title":"Jorge Burgos por postura de Goic: “La pol\u00edtica debe ser muchas veces contra lo que dice la mayor\u00eda”","post_link":"\/entrevistas\/2021\/10\/26\/jorge-burgos-por-postura-de-goic-la-politica-debe-ser-muchas-veces-contra-lo-que-dice-la-mayoria.html","post_date":"Oct 26 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/10\/10821_1_5f3e810510832-459x306.jpeg","tag_principal":"Quien lo dir\u00eda"}]