Entrevistas Claudio Fuentes, doctor en ciencia política: “Hay que preguntarse a quién beneficia la situación de Rojas Vade” Claudio Fuentes, quien ha seguido el proceso constituyente de cerca y cuenta con una de las plataformas más claras para explicarlo (Plataforma Contexto) conversó en Infinita sobre la insólita reaparición de Rodrigo Rojas Vade y sus intentos de reintegrarse a la Convención, a meses de reconocer que el cáncer que supuestamente padecía y que fue punto central de su campaña para ser elegido como constituyente era falso. En su análisis en ‘Déjate Caer Esta Tarde’, Fuentes aseguró que un posible regreso de Vade a la Convención le haría un daño inmensurable a la instancia, por sobre todo en semanas en donde se discute el articulado de la nueva Carta Magna. Si bien descartó teorías conspirativas sobre el regreso del convencional fraudulento a la discusión pública, sí aseguró que es válido preguntarse ‘a quién beneficia que el tema de Rojas Vade siga sin resolverse’. Además, ante tanta información sin contexto, Fuentes recomendó sitios y plataformas en donde te puedes enterar de todos los detalles de lo que se hace en el órgano constituyente.

