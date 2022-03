Las mentiras de Rojas Vade para llegar a la Convención Constituyente

Fue uno de los primeros escándalos que se supo al interior de la Convención Constituyente y resultó ser le más grave. A meses de comenzado el trabajo de la Convención, uno de sus integrantes reconoció que había guardado una mentira y ya no podía sostenerla más. Conoce la historia de Rojas Vade para llegar a la Convención

El convencional que logró ser vicepresidente adjunto, que llegó a ser integrante del proceso más esperado en Chile tras hacerse conocido por su enfermedad que finalmente resulto ser falta. “No tengo cáncer”, fueron las palabras que se viralizaron el 4 de septiembre de 2021 y con las que Rojas Vade asumió su mentira.

El mensaje publicado a través de las redes sociales de Vade, generó impacto en la ciudadanía y fue rápidamente viralizado.

Las mentiras de Rojas Vade

Durante años mintió sobre la enfermedad que vivía con él. Le dijo a su familia, amigos y pareja que se trataba de un cáncer denominado leucemia linfocítica aguda mixta que afecta la sangre. Sin embargo, la enfermedad que realmente tenía era Sífilis. Una enfermedad de transmisión sexual que había avanzado.

Durante 2019 se transformó en un símbolo de la lucha en las calles en medio del Estallido Social que se vivió en el país. Su imagen era el icono de como funciona la salud en el país.

Sin embargo, tras un reportaje levantado por La Tercera, Rojas Vade terminó confesando todo lo que parecía ser un secreto a voces durante las últimas semanas, y remeció durante el fin de semana a todo el mundo político que lo rodea a él y a ‘La Lista del Pueblo’.

“Es el peor error que cometí en mi vida”, “Siento que me tengo que retirar de la Convención”, eran algunas de las frases que tuvo que sostener cuando la mentira de su enfermedad se supo.

Constituyente por el Distrito 13 (Lo Espejo, El Bosque, La Cisterna, San Miguel, San Ramón, PAC), y fue electo con 19.312 votos, lo que corresponde a un 8,40% de las preferencias totales.

Las mentiras de Rojas Vade comenzaron en enero de 2014, cuando subió una foto a su cuenta de Instagram sobre una cama de la Clínica Alemana, aludiendo públicamente una enfermedad.

Así, abrió un blog llamado “Cáncer, sin filtro”, que actualmente esta cerrado, donde iba contando su proceso con esta enfermedad. Sin embargo, fueron esos registros los que fueron utilizados en su contra. Asimismo, baso toda su campaña para llegar a la Convención en esta enfermedad, logrando fundar la “Lista del Pueblo”, conformado por independientes con ansias de entrar en el proceso constituyente.

Como autoridad electa, tuvo que realizar su declaración de intereses. En ella sinceró que tenía una deuda de $ 27 millones con el banco Scotiabank. La razón que dio en el documento público era “deuda bancaria corresponde a financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”.

Parte del dialogo levantado en el reportaje de La Tercera que ventilo la mentira:

-¿Es verdad que tienes leucemia?

-Sí, es verdad.

-En Vall d’ Hebron explican que ese estudio no era oncológico, sino que hematológico.

-Era hematológico.

– O sea, ¿no tienes cáncer?

-Se supone… Es que… Mira, no. Es que… No, no tengo.

-¿Le mentiste a la gente?

-Es complicado.

-¿Les mentiste a tus votantes?

-(Asiente). Sí poh.

Rodrigo Rojas Vade, con la cabeza gacha, hace una pausa.

-Efectivamente, mi enfermedad de base no es cáncer, como ya les habían confirmado otras personas.

-¿Les pedirías perdón a tus votantes?

-Sí. Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención.

-¿Vas a renunciar entonces?

-No lo sé. Estoy en una situación compleja.

-Si tu enfermedad no es cáncer, ¿por qué elegiste decir que tenías esa?

-Porque es la que más se parece en cuanto a gastos, a cómo se comporta.

-Parte importante de tu campaña para el cupo de convencional se sostuvo sobre tu historia de lucha contra el cáncer. En uno de tus videos apareces con Francisco Donoso, que sí sobrevivió a la leucemia. ¿No sientes que traicionaste confianzas como la de él?

-Sí, en cierto punto sí. Pero siento que la empatía y el cariño es fidedigno. Porque si bien el diagnóstico no es el mismo, el sentir sí es el mismo. Pero sí, me equivoqué con eso.

-¿Qué te gustaría decirle a la gente que votó por ti, que creyó en ti?

-Que efectivamente he sido un paciente hospitalario. Quizás lo siga siendo. En completa humildad, probablemente cometí el mayor error de mi vida. Pero siento que sus sentires también fueron escuchados a través de ese error.

-¿Cuándo pensabas enfrentar esto?

-Cuando llegara mi momento de partida. Cuando dejara la pega hecha.

-¿Ibas a decirlo cuando terminara la Convención?

-No sé si iba a tener oportunidad para decirlo, pero sí.

-¿Pensabas que esto podría pasar?

-No. Nunca lo pensé.