Salvador Millaleo: “La plurinacionalidad no puede ser sólo una palabra que no acarree una redistribución del poder interno”

Respecto del concepto de la plurinacionalidad para la nueva constitución, Millaleo consideró que: “La plurinacionalidad simplemente declarada es un concepto vacío (…) se debe desarrollar el concepto para que responsa a las necesidades del país. La plurinacionalidad no puede ser sólo una palabra que no acarree una redistribución del poder interno. Si no sería un concepto que promete mucho”