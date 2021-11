Diputado Jaime Naranjo: “Me escribieron personas de derecha diciéndome que admiran lo que hice”

Pese a haber hecho el lunes la intervención más larga en la historia del Congreso de Chile, el diputado Jaime Naranjo ha seguido su semana como cualquier otra “No he tomado ningún descanso especial”, aseguró el parlamentario en nuestro programa Doble Opuesto.

En entrevista con Andrea Arístegui, Jaime Naranjo explicó cómo se gestó la idea de hacer una intervención de 14 horas que le diera tiempo al diputado Giorgio Jackson para llegar a votar la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Naranjo incluso reveló que él no era la primera carta para hablar:

“Tuve la idea de invocar la ‘Ley Lázaro’. Cuando les dije me quedaron mirando como ‘de qué está hablando este diputado’. ‘Ley Lázaro’ es ‘hablar hasta que los enfermos caminen… Originalmente le encargamos la tarea al diputado Asencio, pero después me llamó Gabriel y me dijo que no estaba en condiciones de hablar tanto tiempo, que no le acomodaba. Me dijo ‘vas a tener que hacerlo tú'”.

Pese a que los ánimos no eran los más tranquilos en el Congreso ese día, Naranjo afirma que incluso políticos de derecha le terminaron reconociendo la hazaña:

“Yo me quedo con lo positivo. Recibí mensajes de mucha gente de derecha que me decían que no compartían lo que estaba haciendo (la intervención de 14 horas), pero que me admiraban por eso”.

Te dejamos con su entrevista completa.