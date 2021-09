Mario Desbordes sobre el cuarto retiro: “Transformar este proyecto en la prueba de fuego de toda una coalición me parece un error”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"b4ATSJGbP2","duration":"00:14:53","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/37d6304706f17910807eabb7267e3b08.mp4"}]}

El ex presidente de Renovación Nacional y ex precandidato presidencial, Mario Desbordes, se refirió en ‘Doble Opuesto’ a temas de la contingencia nacional, como la presunta entrega de IFE a convencionales y el proyecto de cuarto retiro.

Al ser consultado sobre los convencionales que estarían recibiendo el Ingreso Familiar de Emergencia y su opinión sobre la situación, indicó que “entiendo que cumplían los requisitos antes de ser electos y por lo tanto estaban inscritos en el programa“. Aún así, opinó que “obviamente es incompatible el IFE con ser constituyente, que tiene una dieta de 2,5 millones de pesos y tienen que dar una explicación“.

Se refirió también a las repercusiones que estos hechos tienen sobre la Convención, asegurando que “todas estas cosas van complicando la imagen de la constituyente“. Señaló que “Hay dos extremos, uno que es el más duro de la izquierda que justifica todo, que lo que hizo el ex vicepresidente de la Constituyente [Rojas Vade] era inevitable, no tenía otra alternativa, que esto es una persecución política. Eso no puede ser permitido, hay que tener juicio crítico“.

Por otro lado, aseguró que “hay otro extremo que busca que la constituyente se enlode a tal nivel que ojalá no tenga resultado y en el peor de los casos se resalte en el plebiscito de salida (…) Ponen en riesgo este proceso“.

Sobre los cuestionamientos al beneficio y a su alcance, fue enfático en decir que “el gobierno hizo lo correcto [con la universalidad]. Fuimos muchos los que pedimos universalidad y ciega. Era preferible que el fisco pagara al que no lo necesitara, antes de equivocarse al revés y que no le llegara a los necesitados. Se corrió ese riesgo, entendiendo que estamos en situación crítica“.

Fue crítico también con quienes critican a la Convención, diciendo que “no los considero de mi sector“.

Cuarto retiro y diputados oficialistas que están por aprobar

Fue claro en señalar que no está de acuerdo con el proyecto de un nuevo retiro de fondos previsionales. “Creo que no están las condiciones que teníamos en julio del año pasado cuando aprobamos el primero, o las del segundo cuando seguíamos con ayudas que no eran universales. En la coyuntura actual, yo no soy partidario“, señaló.

A pesar de eso, también apuntó a que los retiros no son los únicos culpables de todos los problemas económicos o del aumento de la inflación, argumentando que esa afirmación “no resiste ningún análisis sencillo“.

Ante la situación de que diputados oficialistas se declaran en reflexión o incluso a favor del proyecto, Desbordes afirmó que tienen razones legítimas.

“Cuando uno conversa con Paulina Nuñez, que es una mujer regionalista, que se saca la mugre en terreno todos los días y que me dice ‘Mario me junté con la cámara gastronómica, con la cámara de comercio, con las pyme y no tienen otra alternativa porque se gastaron el millón, no califican para el IFE y porque tienen que pagar las imposiciones de sus trabajadores’. Entonces yo le creo a Paulina Nuñez que ella lo está haciendo porque cree que es necesario“, ejemplificó.

Fue enfático en que “transformar este proyecto en la prueba de fuego de toda una coalición me parece un error. El candidato presidencial ha dado su opinión, me parece bien que la dé. Nadie puede pretender que se está dañando el liderazgo del candidato presidencial“. Señaló que los diputados no están simplemente siguiendo un liderazgo, sino que votando por lo que creen que es correcto.