Miguel Ángel Calisto sobre el Banco Central: “Es una provocación a la ciudadanía la forma en que toman decisiones”

El diputado Miguel Ángel Calisto (DC) estuvo en ‘Doble Opuesto‘, donde se refirió a lo que se viene en el Congreso por el proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales. El demócrata cristiano estará en reemplazo de su par, Matías Walker, en la votación en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.

Ante la presión que existe por parte de la ciudadanía y de otros diputados, como Pamela Jiles, para que aprueben el proyecto, Calisto afirmó que “los parlamentarios no podemos actuar en base a amenazas o estos actos que no son propios de la democracia. No me siento amenazado, tengo la libertad de tomar la decisión que crea más correcta“.

Sin embargo, reconoció que la situación no es fácil. “Estamos frente a un proyecto que evidentemente despierta mucho interés en la ciudadanía. Yo voté a favor del primer retiro, fui autor de uno de los proyectos del segundo y contribuí con mi voto al tercer retiro. Este cuarto retiro viene en un contexto totalmente distinto“, explicó.

Sobre su posible decisión, dijo que “a priori estoy proclive a poder aprobar la idea de legislar de un cuarto retiro, sin embargo, también hay que actuar con mucha responsabilidad porque hay algunos elementos que son importantes en el análisis“.

Calisto aseguró que todavía no tiene tomada una decisión respecto al proyecto, más allá de estar inclinado a aprobar la idea de legislar, porque “hay que poner sobre la mesa los elementos, principalmente la afectación a la economía, en particular lo que está ocurriendo con la inflación“. También hizo énfasis en el alza de la tasa de interés.

“Ahora bien, hay elementos que señalan que la inflación, el alza de la tasa de interés, no sólo se provocan por el eventual cuarto retiro, sino que también obedece a la inestabilidad del mundo“, aclaró. También agregó que”Estamos frente a una situación difícil. Están las advertencias, pero también está la necesidad de muchos sectores de clase media que están necesitando esto como una especie de autoayuda“.

Sobre el Banco Central

“Lo que plantea el Banco Central es preocupante, pero también creo que está empezando a jugar con fuego“, opinó el diputado, agregando que “estamos en medio de un análisis constitucional, donde incluso se ha discutido la autonomía del banco central y creo que hay que ser rigurosos, porque el Banco Central podría no haber subido la tasa de interés a los niveles que está planteando“.

Calisto aseguró que “Hay una situación compleja y peligrosa en la forma en la que [el Banco Central] está tomando sus decisiones, podría no haber tomado la decisión que tomó. Esto lo hace evidentemente como una medida de presión frente a lo que se está tramitando en el congreso. A mi juicio, es una forma de provocar a la ciudadanía, cuando un porcentaje importante quiere un cuarto retiro“.

Si bien reconoció que es consciente de las advertencias de lo que puede pasar, sostuvo que “tampoco es tan catastrófico, esto mismo se decía respecto al primer, segundo y tercer retiro“. Indicó que la solución se encuentra en el Congreso, con una reforma de pensiones que está “entrampada en el Senado”.

“Este cuarto retiro puede avanzar, pero la tasa de interés futuro es mayor la afectación respecto a la falta de certezas de la administración de pensiones para el futuro. Eso complica más y genera más duda respecto a la tasa de interés futura que un cuarto retiro. Tenemos que dar la discusión actual e ir al fondo del asunto, que es la reforma de pensiones“, señaló.

La discusión actual y el futuro del proyecto

“El Banco Central ha contribuido a profundizar un modelo que nos tiene en esta discusión absolutamente polarizante“, declaró. “A mi juicio, evidentemente está entrando en un debate político frente a un proyecto que se está discutiendo en el Congreso“.

Sobre el posible avance del proyecto, el parlamentario explicó que “hoy estamos en la primera fase en la idea de legislar, luego de eso comienza la tramitación y va a la Sala, donde es muy difícil que este proyecto avance en estas condiciones. Por eso es que requiere un análisis profundo respecto a las posibles consecuencias, pero me parece que la intromisión por parte del Banco Central está claramente intensionada“.

“Más que actuar desde la provocación, tenemos que avanzar hacia la corrección del modelo que hoy funciona del punto de vista de la administración de las aseguradoras y de los fondos de pensiones. La solución la tenemos en el Congreso“, concluyó.