Diego Ancalao: “Me utilizan a mí para atacar a la Lista del Pueblo”

Diego Ancalao, ex candidato presidencial, abordó la polémica tras la presentación de firmas ante un notario muerto y una notaría cerrada hace año. El independiente, quien fue apoyado por la ‘Lista del Pueblo‘ acusó además una ‘infiltración’ al interior de conglomerado.

Respecto de la junta de firmas y el proceso de inscripción de estas ante el Servel, Ancalao dejó en claro que “No sabíamos esa situación, y si la hubiésemos sabido antes, la hubiéramos parado“. Además, hizo un mea culpa por no estar directamente involucrado con la situación de manera directa. “Mi error personal fue no supervisar antes esta situación. No se trata de traición, sino que más bien de un delito que nos perjudica“, sostuvo.