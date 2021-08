Entrevistas Dr. Miguel O’Ryan: “La transmisión comunitaria es casi inevitable, lo importante es saber cómo controlarla” {"multiple":false,"videos":[{"key":"oVM7byevZ8","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/f81e4a0f6a6fa2f3fcf023bf4a042c9c.mp4"}]} El Dr. Miguel O’Ryan abordó la situación que atraviesa nuestro país en medio de la pandemia, así como también la llegada y transmisión comunitaria de la variante ‘Delta’ del coronavirus. Respecto de esto último, O’Ryan explicó que: “En la medida que esos ingresos comiencen a ser múltiples, y no se haga la trazabilidad necesaria, y comience la transmisión dentro del país, es cuando se habla de transmisión comunitaria“. la transmisión comunitaria es casi inevitable, lo importante es saber cómo controlarla“, detalló. Sobre esta transmisión comunitaria de la variante ‘Delta’ del coronavirus . el especialista explicó que “es una situación que habrá que monitorear en nuestro país“. Además, dejó en claro que ““, detalló. En la misma tecla, el Dr. Miguel O’Ryan anticipó que: “Hay que seguir haciendo el seguimiento genómico, y siempre es bueno hacer más. El que se hace ahora, es suficiente para seguir teniendo una población controlada en cuanto a las variantes“, sostuvo. Sobre la situación sanitaria actual de Chile, O’Ryan destacó que: “Nuestro país está en una situación de privilegio en torno a la vacunación (…) la vacunación es la única manera de avanzar en el control de la pandemia”. Finalmente, el Dr. Miguel O’Ryan analizó que: “Tendremos que pasar el 80%, y llegar ojalá al 90% de vacunados. Habrá que avanzar en la población pediátrica, de cara a lo que pueda venir a fin de año“, sentenció.

