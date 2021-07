Marco Enríquez-Ominami: “Gabriel Boric quiere ser presidente pero cometió el enorme error de dividir a la oposición”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czt72SkN1mh","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/df889da8cea0ab81cfa720a5c31437a0.mp4"}]}

Marco Enríquez-Ominami se refirió al clima al interior de la Unidad Constituyente, tras la decisión de realizar una consulta ciudadana o primaria.

En ese sentido, el líder del Partido Progresista detalló que: “Me declaro muy sorprendido que tengamos una consulta ciudadana, cara y no transparente (…) a nosotros nos confundió mucho que Carlos Maldonado planteara que yo no podía inscribirme, y después preguntara por qué no me inscribí”. Además, añadió que: “El verdadero adversario es Sichel, no Carlos Maldonado“, indicó.