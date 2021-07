Sebastián Sichel: “El próximo gobierno debe recuperar la institucionalidad y los consensos políticos”

Consultado por lo que él ve en la Unidad Constituyente, Sichel respondió tajantemente que “el camino que tomaron, demuestra la baja capacidad que tienen de construir acuerdos“. Asimismo añadió que: “Se farrearon una oportunidad al no hacer primarias“.

Finalmente, en torno a la idea de realizar un cuarto retiro de fondos previsionales , Sebastián Sichel se mostró abierto a dialogar para intentar “ordenar las filas no sólo de Chile Vamos en torno a este tema“. El candidato presidencial, señaló sobre este tema que: “Debemos tener responsabilidad política. Este cuarto retiro no tiene ninguna razón de ser, es populismo puro en época electoral”.