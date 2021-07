Entrevistas Senador Pizarro pone en duda primarias con el PS: “Creo que terminaremos yendo a una primera vuelta” {"multiple":false,"videos":[{"key":"cztlN9t6uGj","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/6afc2b4cf5eaff37bd77a720ff7f63a7.mp4"}]} El senador Pizarro de la Democracia Cristiana abordó lo que vendrá dentro del partido y de la coalición de cara a la primera vuelta presidencial. Sobre la importante definición, y respecto de una eventual candidatura de Yasna Provoste, Pizarro fue claro. “Ella debe estar disponible para que sean los ciudadanos los que decidan (…) algunos piensan que la primaria es la gran solución, pero son los mismos que no quisieron estar en la primaria legal”, indicó. En la misma línea, el senador recalcó que: “Es una candidatura que ella no ha buscado, es una candidatura que ha ido apareciendo como una necesidad en un sector de la centro izquierda y en sectores de la comunidad que quieren liderazgos distintos”, sostuvo. Respecto de las definiciones presidenciales en la DC y el PS Pizarro estimó que: “Aquí tienen que ser las mujeres las que decidan, yo no hablo por Yasna Provoste. Hay que evaluar las cosas y darse cuenta las implicancias de cada momento“, señaló. En relación a la idea de realizar primarias con el Partido Socialista, el senador Pizarro dejó entrever lo que podría ocurrir. “Seguramente terminaremos yendo a una primera vuelta, y será la gente la que decida. Cualquier otro sistema será un acuerdo de partidos (…) el remedio que proponen es peor que la enfermedad”. Finalmente, el parlamentario tuvo palabras sobre la fallida primaria legal entre ambos partidos, donde acusó al PPD y al PS. “Después de las primarias que no participamos por culpa de la dirigencia del PS y el PPD, que vengan a exigir ahora ellos una primaria para bajar a su candidata, no es ese el tema. El tema es construir una alternativa real en la centro izquierda“, sentenció.

